Avere il coraggio di rifiutare ben 100mila euro non è da tutti ma rinunciare a 80mila, dopo aver perso il pacco da 300mila, è da vera giocatrice

IPA Stefano De Martino esulta: quanto è stato vinto ad Affari Tuoi

Una puntata come ne capitano poche, quella dell’11 febbraio di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha accolto al banco da gioco Elena, concorrente del Veneto. Ad affiancarla sua sorella Roberta e tra le mani il pacco numero 3, datole dalla sorte (che ha giocato un ruolo chiave stasera).

Una battaglia col Dottore

Elena è partita col piede giusto, annunciando una “battle” col Dottore. Ha usato un termine specifico del mondo della danza, desiderosa di fronteggiare l’avversario senza porsi alcun limite. Un approccio che ha trovato d’accordo Stefano De Martino.

Nulla da fare per i 4mila euro di Gennarino. Il cagnolino non compare nei primi sei pacchi e il tesoretto non viene conquistato. Il piccolo compagno peloso del conduttore però arriverà al momento giusto.

Mentre la dinamica tra le due sorelle diverte, si delinea una serata molto fortunata. Elena ha la fortuna di individuare principalmente i blu, il che spinge il dottore a fare una prima proposta da ben 36mila euro.

Non capita di certo a tutti di ricevere una somma del genere a gara appena iniziata. Lei però non ci pensa troppo, anzi, e trita l’assegno. Proseguono i tiri e di colpo ci si ritrova con appena 4 blu e ben sei rossi, più l’incognita del pacco nero. Il Dottore allora rilancia con 41mila. La somma sale ma Elena non batte ciglio.

“Nelle battle di ballo, si improvvisa una coreografia. Un po’ come funziona nel rap. Questa è stata la mossa del Dottore e qual è la nostra risposta?” De Martino spiega la sfida di ballo a Herbert ed Elena risponde alla domanda: “Ringraziamo, rifiutiamo e andiamo avanti”.

Un regalo dalla nonna

Con cinque rossi, il pacco nero e appena due blu, il Dottore tenta di attuare una strategia ben chiara. Sale di poco e propone 46mila euro. Un modo per instillare nella mente di Elena l’idea d’aver una cifra non troppo alta o magari 0 euro o Gennarino.

Missione fallita, perché lei trita tutto senza nessuna preoccupazione. Il suo coraggio la ripaga, dal momento che il pacco successivo è un altro blu. Rinuncia poi al cambio, rifiuta altri 46mila, rigetta al mittente un altro cambio e scopre che nel pacco nero c’è appena 1 euro.

Il momento più importante è però quello che segue: finalmente salta fuori Gennarino. “È arrivato al momento giusto”, dice De Martino, che festeggia con loro dopo 60mila euro tritati. Una cifra che per la prima volta fa tremare le gambe, ma non basta ancora.

Chiede un’altra offerta e questa giunge puntuale. Ben 100mila euro, con 30mila, 200mila e 300mila euro in gioco. Un assegno molto pesante, che le due sorelle hanno il coraggio di tritare. Roberta avrebbe subito accettato ma Elena non ci sta: “Quando mi ricapita”.

A spingerla sono soprattutto i numeri ancora in gioco. Si tratta dell’11 e del 17, che ha lasciato per ultimi per un chiaro motivo. Nessuno può credere al fatto che abbia tritato 100mila euro, ma gli applausi sono copiosi. “Così si gioca! Bravissima”, esplode di gioia Herbert Ballerina. Lo sguardo poi si poggia sul numero 11:

“L’11 è il numero di nonna. È nata l’11/11 e la prima telefonata per partecipare al programma l’ho ricevuta l’11/11. Un numero che è stato ricorrente nella mia vita, dal lavoro alla sfera personale. Il 17 invece mi è sempre piaciuto”.

Detto ciò, aveva ragione nell’apprezzare il 17, avendo dentro ben 300mila euro. Una cifra che ha cambiato un po’ l’atmosfera, ma non ha fatto abbassare poi di molto l’offerta. Il Dottore ha infatti messo sul piatto 80mila euro. Rifiutarli, con 30 e 200mila sul piatto, era tutt’altro che scontato e ancora più difficile rispetto a quanto fatto prima.

Elena però va dritta. Si è definita la pecora nera della famiglia e vuole fare di testa propria. Dopo il 3, 2, 1 canonico, De Martino le svela la cifra e fa festa con lei. “È così che si gioca!”, ripete il conduttore, perché l’11 della nonna conteneva i 30mila. Che regalo per sua nipote.