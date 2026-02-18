La Ruota della Fortuna, nozze d’oro in studio. Gerry Scotti incalza: “Devi arrivare a 70”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

L’access prime time di Canale5 sa di famiglia. La Ruota della Fortuna continua a regalare emozioni e, dopo una lunga fase di consolidamento che sembra ormai superata, i giri vorticosi del mitico cerchio colorato sono sempre più apprezzati dal pubblico. Merito anche del cast affiatatissimo capitanato da Gerry Scotti, che ha saputo creare una squadra perfetta per questa fascia oraria che sta conoscendo una nuova alba. In studio, questa sera, anche una splendida Anna Valle che ha dato qualche anticipazione sugli episodi finali di Una nuova vita, la fiction di Canale5 in onda ogni mercoledì in prima serata.

Nozze d’oro a La Ruota della Fortuna

Ad aprire la serata è stata, come sempre, l’eleganza di Samira Lui. La showgirl ha percorso la scalinata con un abito rosa interamente tempestato di paillettes, una scelta glamour che ha illuminato l’intero studio. Ma, a smorzare l’effetto “red carpet” con la sua solita ironia è intervenuto Gerry Scotti. Il conduttore, pur complimentandosi per la luminosità della sua compagna di viaggio, non ha resistito alla tentazione di una delle sue similitudini culinarie, definendo l’orlo dell’abito simile al taglio di una fetta di salame, di sbieco, com’è tradizione delle sue parti.

In studio per un’occasione speciale anche una sorridente coppia di Cuneo, presente tra il pubblico per celebrare un traguardo straordinario: cinquant’anni di matrimonio. Le nozze d’oro sono state accolte con un caloroso applauso, ma Gerry, fedele al suo ruolo di padrone di casa scherzoso, ha voluto alzare l’asticella. Rivolgendosi al marito, lo ha incalzato con un sorriso sornione dicendogli che non è ancora il momento di riposarsi, perché l’obiettivo è chiaro: “Devi arrivare a 70”.

La gara

La competizione è entrata nel vivo con la sfida tra Ilaria, Marco e la campionessa in carica Rossella. La gara si è aperta sotto il segno della prontezza di Ilaria, che è riuscita ad aggiudicarsi il Cruciruota, dimostrando un’ottima capacità di analisi dei tabelloni più complessi. Ma la musica ha subito cambiato ritmo con l’ingresso di Marco, che ha dominato il Round Musicale. Proprio in questa occasione, Gerry Scotti ha colto il pretesto per confessare una sua simpatia artistica, dichiarandosi un grande fan di Tananai, un dettaglio che avvicina ancora di più il conduttore ai gusti delle generazioni più giovani.

La sorte è stata invece alterna per la campionessa Rossella. Nonostante sia riuscita a vincere la manche del Jackpot, la sfortuna ha voluto che non potesse incamerare l’effettivo montepremi accumulato, restando con la soddisfazione della vittoria ma con le tasche vuote. Di tutt’altro segno è stata la parabola di Marco, che ha inanellato una serie di successi impressionanti. Dopo aver trionfato nella manche dedicata al meraviglioso mondo del regno degli animali, il concorrente ha mostrato il suo fiuto anche risolvendo il tabellone sui misteri.

Il gran finale è stato un crescendo di adrenalina, specialmente durante il frenetico Round Express, dove la velocità di pensiero fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Marco ha saputo gestire la pressione con una calma invidiabile, confermandosi il protagonista assoluto di una puntata serratissima. Il pizzaiolo di Gialeno ribalta ogni pronostico e strappa il titolo di Campione, arrivando a giocare a La Ruota delle Meraviglie. Alla fine, dopo molte peripezie, Marco si aggiudica una crociera MSC in Norvegia.