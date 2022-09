“Tim Music Awards”, Federica Pellegrini si scatena con Matteo. E il look è super rock

È andata in scena la seconda puntata dei Tim Music Awards dall’Arena di Verona e con essa una pioggia di musica tra vecchi e nuovi successi. Impossibile resistere alla tentazione di cantare a squarciagola i brani dell’estate, così come quelli di un tempo a cui siamo legati da ricordi lontani, ma vicinissimi nel cuore e nella mente. Proprio come ha fatto Federica Pellegrini che si è scatenata in platea con il marito Matteo Giunta, prima di salire sul palco per un compito molto speciale.

Federica Pellegrini si scatena col marito Matteo Giunta

Metti una sera all’Arena di Verona, al suon delle canzoni che ricordano i tempi passati. Gioie, dolori, innamoramenti e tappe di una vita che sembra lontana anni luce dal presente, ma che non smette di battere forte nel cuore. Una cornice magica per una serata speciale che Federica Pellegrini ha voluto immortalare in alcune storie di Instagram. Con lei naturalmente il marito Matteo Giunta, con il quale è convolata da pochissimo a nozze a Venezia: una cerimonia da sogno, uno splendido abito romantico e tutto l’entusiasmo di una coppia inseparabile e sempre più innamorata.

Tra gli ospiti della seconda puntata dei Tim Music Awards, condotti come sempre dalla splendida Vanessa Incontrada e da Carlo Conti, coppia consolidata da ben 12 anni, ha fatto capolino sul palco Max Pezzali, eterno ragazzo della musica italiana. Bastano le prime note per iniziare a canticchiare i suoi grandi successi e per la Pellegrini è stato proprio così: sulle note de Gli anni, lei e il bel Matteo hanno si sono scatenati in una improvvisata sessione di karaoke che resterà di certo indimenticabie.

Federica Pellegrini super rock ai “Tim Music Awards”

Dalle storie di Instagram della Divina si può scorgere lo stile very rock che Federica Pellegrini ha deciso di sfoggiare per l’occasione. In platea ha indossato un chiodo di pelle con borchie e cerniere metalliche da vera rocker che, unito al taglio sbarazzino (il bob asimmetrico con frangetta di gran tendenza), le donava moltissimo.

Ma è sul palco che ha svelato il vero segreto del suo look. Sotto quello strato di pelle nera e borchie, infatti, la Divina era super femminile e audace allo stesso tempo. Camicia nera e trasparente con lingerie in bella vista, gonna a vita alta super stretch lunga fino alle ginocchia e rigorosamente in pelle nera. Tutto completato da un delizioso paio di décolleté nere con tacchi a spillo vertiginosi e cinturino alla caviglia. Che dire, Divina di nome e di fatto.

Il premio speciale per Biagio Antonacci

La bella Federica è stata invitata sul palco dai padroni di casa per un motivo importante: la consegna del Premio Speciale Arena di Verona al cantautore Biagio Antonacci. Una scelta di certo non casuale, visto il rapporto che lega i due. Antonacci di recente ha voluto la Pellegrini come protagonista del videoclip del brano Seria, collaborazione nata quasi “come una barzelletta” ma rivelatasi fondamentale per far nascere una gran bella amicizia.

La campionessa di nuoto ha letto la motivazione del premio, emozionandosi ed emozionando il cantautore: “A Biagio Antonacci, che su questo palco ha portato sempre con grande successo le parole i suoni e la melodia della sua straordinaria musica. La musica è un amore che Biagio riesce a trasformare in poesia per toccare l’animo di chi ascolta e Verona è orgogliosa di celebrarlo con il Premio Arena”.

