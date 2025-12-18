Come vivere l’intimità durante il periodo più intenso e scintillante dell’anno, tra lucine, parenti e plaid sul divano

Giornalista e Social Media Manager, da sempre ama scrivere, creare contenuti e raccontare storie. Da anni studia e scrive di benessere e sessualità. Gestisce diversi profili social e, da brava Vergine, adora organizzare tutto alla perfezione… Con immancabili evidenziatori colorati!

Come vivere l’intimità durante il periodo delle feste

Luci sfavillanti, pranzi in famiglia, cene aziendali, regali da incartare: le festività sono un periodo colmo di emozioni e, per molte coppie, anche di aspettative romantiche. Se per alcune persone, tempo libero e serate in casa sono il momento migliore per accendere passione e nuove fantasie, per altre, i preparativi, i parenti e gli amici a casa possono addirittura abbassare il desiderio.

In questo articolo esploriamo perché il Natale può essere un momento di nuove fantasie e connessioni, ma anche di stress coniugale. Ecco una guida semiseria al sesso festivo per ritrovare gioco e complicità tra le luci dell’albero.

Quando le feste accendono nuove fantasie e connessioni

Per alcuni, le festività natalizie sono un periodo di tempo libero, di relax e di felicità. Per questo, svariate coppie possono ritrovare e ritrovarsi durante questo momento, rallentando il ritmo quotidiano e vivendo esperienze nuove insieme, stimolando intimità e desiderio:

Il romanticismo ritrovato : un sondaggio condotto nel Regno Unito e analizzato sul The Sun ha rilevato che molte persone, durante il periodo delle feste, sono più affettuose e più inclini all’intimità emotiva, rendendo più semplice e appagante i momenti di sessualità insieme al partner.

: un sondaggio condotto nel Regno Unito e analizzato sul The Sun ha rilevato che molte persone, durante il periodo delle feste, sono più affettuose e più inclini all’intimità emotiva, rendendo più semplice e appagante i momenti di sessualità insieme al partner. Più tempo, più idee : le festività possono offrire più tempo libero da passare insieme. Per alcuni, infatti, il Natale è momento di ferie e di meno impegni quotidiani pressanti e questo porta alcune coppie a riscoprire il piacere di stare insieme, di conversare, di giocare e sperimentare nuove fantasie sessuali e dinamiche intime.

: le festività possono offrire più tempo libero da passare insieme. Per alcuni, infatti, il Natale è momento di ferie e di meno impegni quotidiani pressanti e questo porta alcune coppie a riscoprire il piacere di stare insieme, di conversare, di giocare e sperimentare nuove e dinamiche intime. Voglia di festeggiare: il buio, le candele accese, i plaid sul divano sono solo alcuni esempi di come l’atmosfera delle feste, oltre a essere decorativa, impatta molto anche sull’umore, sul come ci sentiamo e sul desiderio. Questo tipo di ambienti aiutano ad abbassare i livelli di stress e a favorire il relax, creando le condizioni ideali per una vicinanza emotiva e fisica.

In altre parole, il Natale può fare una parte del lavoro al posto nostro: rallenta e riscalda. E quando il corpo smette di essere in modalità “prestazione” e si sente al sicuro, il desiderio ha più spazio per emergere, anche in forme nuove, più giocose o più intime del solito.

L’altra faccia della medaglia: quando il Natale è nemico dell’intimità

Non per tutte le persone, però, le festività rappresentano un momento di spensieratezza. Al contrario, infatti, ci sono coppie che in questo periodo proprio non riescono a trovare intimità, aumentando lo stress tra impegni programmati e tensioni familiari:

Lo stress festivo : aspettative e ritmi incalzanti tra preparare casa, cucinare, gestire i regali possono aumentare i livelli di stress e, quindi, influire direttamente sulla vita sessuale.

: aspettative e ritmi incalzanti tra preparare casa, cucinare, gestire i regali possono aumentare i livelli di stress e, quindi, influire direttamente sulla vita sessuale. “Parenti serpenti” : il titolo del celebre film di Mario Monicelli ci dà lo spunto per approfondire il tema delle visite familiari. I parenti costantemente a casa possono mettere a dura prova il benessere emotivo, rischiando di intaccare anche la sfera intima. In questo caso, il consiglio è quello di parlare apertamente con il partner e provare a trovare un momento da dedicare alla coppia, fatto anche solo di coccole.

: il titolo del celebre film di Mario Monicelli ci dà lo spunto per approfondire il tema delle visite familiari. I parenti costantemente a casa possono mettere a dura prova il benessere emotivo, rischiando di intaccare anche la sfera intima. In questo caso, il consiglio è quello di parlare apertamente con il partner e provare a trovare un momento da dedicare alla coppia, fatto anche solo di coccole. Il dovere di “essere felici”: le festività possono portare una forte pressione emotiva fatta di dover necessariamente essere rilassate, disponibili o grate. Ma questo senso del dovere può far vivere frustrazione e inadeguatezza. Sentirsi stanche, poco sexy o semplicemente non dell’umore giusto, in questo periodo può diventare addirittura un tabù. Ridimensioniamo le aspettative e normalizziamo momenti come il calo della libido nei momenti di stress; anche in questo caso, parlarne con il partner e togliere al momento di intimità il compito di essere perfetto sono i primi passi per ritrovare equilibrio e benessere, in coppia e non solo.

Guida semiseria al sesso festivo

E ora, la parte migliore: ecco come divertirsi e mantenere l’intimità sotto l’albero, con un pizzico di ironia e qualche consiglio utile per accendere l’erotismo (e non solo le lucine).

Pianifica, ma con leggerezza

Sì, la spontaneità è sexy, ma quando le feste occupano molto tempo libero, è utile prenotarsi per momenti insieme. Scegli una serata senza parenti per una cena speciale e riscopri che anche una serata nella tranquillità di casa, insieme, può essere sensuale.

Tip semiserio: crea un “calendario dei desideri” con date come “Serata Cinema sotto le coperte”, “Bagno rilassante in coppia” o “Aperitivo e playlist sexy”… qualche suggerimento piccante, senza esagerare nella pianificazione: divertimento senza stress è la chiave!

Viva i giochi

Il Natale è il momento ideale per regali e sorprese. Perché non applicare lo stesso spirito giocoso all’intimità? Via libera alla creatività con bigliettini sexy, divertirsi a essere dominatrici per una sera o a scoprire nuovi posti insoliti dove fare l’amore.

Comunicazione “mode on”

Desideri, limiti e aspettative: condividere con il partner le fantasie in un momento di calma o in un momento di ilarità aiuta a rafforzare il legame e a scoprire nuovi stimoli erotici da sperimentare insieme. Prenditi dei momenti per condividere e ascoltare l’altra persona e divertitevi a provare nuove dinamiche insieme.

Relax e slow: i nuovi amici del sesso

Attività rilassanti come un bagno caldo o un massaggio possono ridurre lo stress e riattivare l’intimità in modo piacevole e naturale. Se poi hai anche più tempo da dedicare alla coppia, non dimenticare lo slow sex, un modo per riscoprire il piacere e l’erotismo con calma.