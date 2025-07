Dimmi la tua fantasia sessuale e ti dirò chi sei

iStock Cosa rivelano di noi le fantasie sessuali che abbiamo?

Chi non ha mai fantasticato su un incontro bollente in ascensore o una fuga con lo sconosciuto misterioso, mente. Sì, tutti hanno delle fantasie. Anche tua zia, anche quel collega insospettabile dell’ufficio. Le fantasie sessuali sono come un parco giochi mentale: sicuro, gratuito e personalizzabile. Oppure, se preferisci, immaginale come una delle playlist private su Spotify: molto personali, a volte un po’ imbarazzanti, ma rivelano gusti profondi, bisogni latenti e, spesso, molto più di quanto credi.

Il bello è che non serve realizzarle per sentirsi soddisfatti o aumentare il desiderio: basta osservarle, senza giudizio e con un po’ di ironia per scoprire piaceri che non conoscevi e aspetti della personalità nascosti e profondi.

Threesome e orge

Threesomes, swinging, partner sharing e orge sono tra le fantasie erotiche più diffuse: circa l’87 % delle donne e il 95 % degli uomini le hanno sperimentate mentalmente almeno una volta. Come per qualsiasi fantasia, non è necessario realizzarla nella realtà, ma se diventa preponderante, parlare con il partner potrebbe essere un modo per sperimentare nuove esperienze insieme e scoprire che, chissà, magari avete gli stessi desideri.

Cosa rivela di te?

Probabilmente questo pensiero indica il desiderio di piacere ed essere desiderati da più persone contemporaneamente, di essere al centro dell’attenzione, oppure che ti piace sperimentare e che sei una persona molto aperta e curiosa.

BDSM

Dominazione e sottomissione sono una fantasia erotica che accomuna uomini e donne: circa il 96 % delle donne e il 93 % degli uomini hanno fantasie legate al bondage e al power play. Inoltre, sul Journal of Sexual Medicine, è stato recentemente pubblicato un sondaggio che conferma che su 1.000 persone quasi il 65% desidera essere dominato. Le fantasie BDSM spaziano dal soft (foulard sugli occhi o manette peluche) alla sottomissione, con giochi di ruolo, di controllo e di potere, fisico e verbale.

Cosa rivela di te?

Potresti essere una persona precisa, pacata, magari anche un po’ rigida nella vita di tutti i giorni… e proprio per questo, sogni momenti in cui lasciare andare il controllo e lasciarti travolgere dal piacere e dal desiderio.

Luoghi insoliti

Hai mai pensato di fare sesso in ufficio, in macchina, in un camerino di un negozio? In questi casi subentra il brivido della paura di essere visti, l’eccitazione del fare qualcosa che “non si dovrebbe fare”.

Cosa rivela di te?

Potresti avere uno spirito ribelle, un carattere eccentrico: ti piace sfidare le regole e non ti fai scoraggiare dagli imprevisti perché, diciamolo, la routine ti annoia.

Attività tabù o trasgressive

E adesso entriamo nel mondo “kink”, cioè in tutte quelle fantasie sessuali non convenzionali: guardare altri fare sesso (voyeurismo), farsi guardare mentre si fa sesso (esibizionismo), feticismi di ogni tipo (dai piedi al latex) sono tutte fantasie “diverse”, che possono decisamente scaldare l’atmosfera.

Cosa rivela di te?

Potresti avere un lato creativo spiccato o che tieni nascosto, ma che, in fondo in fondo, c’è. Probabilmente vivi la sessualità in modo più cerebrale che fisico e questo ti porta a sperimentare l’eccitazione nella trasgressione.

Non-monogamia consensuale, partner sharing, poliamore

Abbasso la gelosia! In queste fantasie si immagina di condividere il partner o di partecipare a scambi di coppia o, più in generale, di vivere relazioni multiple contemporaneamente. È un terreno in cui sessualità e affettività si mescolano, riconfigurando il concetto stesso di relazione.

Cosa rivela di te?

Che potresti non amare le etichette, che potrebbe non piacerti vivere le relazioni con un copione in mano e che, semplicemente, ami amare.

Passionalità e romanticismo

Non tutte le fantasie hanno riferimenti “kink” o trasgressivi. Tante persone immaginano il sesso emozionalmente carico, romantico, lento o con un partner idealizzato, spesso in un contesto scenografico o in location mozzafiato come castelli o spiagge. Questo tipo di fantasia è legata molto alla parte emotiva e romantica di una persona.

Cosa rivela di te?

Potrebbe significare che si desidera questo tipo di rapporto intimo, ma che probabilmente manca nella realtà e nella vita di coppia. Parlare con il partner è sempre una soluzione da tentare per provare a creare momenti di romanticismo e tenerezza.

Fantasie vs realtà: serve davvero realizzarle?

Avere delle fantasie sessuali non significa che si desidera metterle in pratica nella realtà. Anzi, spesso se restano nella mente risultano ancora più eccitanti, proprio perché nel mondo reale subentrano dinamiche ben più complesse, come emozioni, imbarazzi, tempistiche e logistica. Si può trovare appagamento e piacere anche solo immaginando, mentre altre persone possono vivere le fantasie come stimolo per esplorare nuove forme di piacere e accendere (o riaccendere) l’intimità di coppia. E, spoiler, entrambe le modalità sono valide, a patto che ci sia consapevolezza.

La fantasia è uno spazio mentale sicuro in cui possiamo osare, trasgredire, liberarci da giudizi e aspettative ed è proprio questo a renderla così potente. Se una fantasia inizia a occupare troppo spazio nella mente o crea frustrazione, allora vale la pena fermarsi un attimo a pensare perché succede e cosa può significare.

Le fantasie sono piacevoli e raccontano qualcosa su chi sei o chi vorresti essere sotto le lenzuola. Non c’è alcun bisogno di realizzarle (tranne forse quella di fare sesso con Ryan Gosling sotto la pioggia, che potrebbe essere terapeutica), ma l’importante è viverle nel modo migliore possibile, senza pressioni o giudizi.