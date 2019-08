Primo week end con lui, come renderlo speciale

editato in: da

Il primo week end insieme è senza dubbio un’occasione importante per capire se c’è davvero intesa.

Per renderlo indimenticabile, è innanzitutto utile portare in valigia diversi completi intimi. Visto che si ha più tempo a disposizione, può essere interessante sbizzarrirsi con i colori, dando spazio a lingerie rossa, simbolo incontrastato di seduzione, ma anche a capi bianchi, perfetti se si vuole “giocare” un po’ e puntare sull’ingenuità.

Se si soggiorna in un appartamento, può rivelarsi stuzzicante la scelta di mettersi ai fornelli, meglio ancora se assieme. La cucina è profondamente legata all’erotismo, a prescindere che si scelga o meno di portare in tavola cibi afrodisiaci. Cucinare in coppia può rivelarsi un ottimo preludio a momenti hot creativi e coinvolgenti. Provare per credere!

Un’altra buona idea può prevedere il fatto di scegliere un appartamento con piscina. Fare l’amore in acqua può rivelarsi infatti un’esperienza speciale, soprattutto se si è all’inizio del rapporto, momento in cui l’attrazione sessuale è fortissima e si è più propensi a dare corpo alle fantasie erotiche.

Il primo week end assieme deve essere tassativamente all’insegna del gioco della seduzione. Per dare spazio a momenti di ironia ci sarà eventualmente tempo in seguito. Se si decide di passare qualche giorno fuori città dopo le settimane iniziali di frequentazione, bisogna puntare tantissimo sulla carica erotica, in modo da consolidare l’intesa sessuale e capire se c’è terreno per una relazione impegnativa o per un rapporto più libero.

Come abbiamo visto, le idee per scaldare l’atmosfera non mancano! Tra queste, è possibile ricordare il massaggio. Si può optare per un percorso benessere che lo comprenda ma, parliamoci chiaro, farlo in coppia è decisamente più eccitante. Soprattutto se fino a quel momento gli incontri hot sono stati all’insegna del sesso in auto o in camera da letto, sorprendere il partner con un massaggio fatto da voi può rivelarsi un’idea a dir poco fantastica.

Non c’è che dire: le dritte per rendere il primo week end di coppia ad alto tasso di passione non mancano di certo! Un ultimo ma importantissimo consiglio per goderselo al massimo consiste, se possibile, nel non parlare troppo del futuro e nell’evitare di caricarsi di aspettative. L’approccio ideale in questi casi consiste infatti nel concentrarsi sul presente e su tutte le emozioni che regala senza farsi eccessive domande.