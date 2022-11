Frasi sulla passione per accenderla con il partner (e non solo)

Fonte: iStock Frasi sulla passione: citazioni e aforismi

La passione muove il mondo, ed è una sorta di motore per le anime e per i corpi: è lei che ci guida in ogni cosa che facciamo, in ogni scelta che prendiamo. La passione è travolgente, e spesso è anche proibita, è piena d’amore, un’amica, una compagna di viaggio, un sentimento radicato profondamente nella natura umana. DiLei ha raccolto per voi le frasi più belle sulla passione, che possono servire per ispirazione, da dedicare al partner o per lasciarsi andare in una riflessione.

Le frasi sulla passione, per ispirarsi

Quali sono le più belle citazioni sulla passione? Quelle frasi che riescono a trasmetterci qualcosa, a farci addirittura sognare, perfette per essere dedicate al partner? Ce ne sono tantissime, e le abbiamo raccolte per mostrarvi quanto questo sentimento sia importante per la natura umana. Con la passione, riusciamo a compiere imprese incredibili, ma non solo: è la passione che ci lega al nostro partner, e che ci fa amare così intensamente.

La passione non si piega alle leggi della ragione, non si cura minimamente di quello che riceverà in cambio, vuole esprimersi fino in fondo, imporre la sua volontà. Ogni vera passione è senza speranza, altrimenti non sarebbe una passione ma un semplice patto, un accordo ragionevole, uno scambio di banali interessi. Sándor Márai

Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Si declama tanto contro le passioni, causa di tutti gli affanni umani, e si dimentica che sono anche la causa di tutte le nostre gioie. Denis Diderot

Noi dovremmo ogni notte chiamare noi stessi a rendere conto: Quale debolezza ho vinto oggi? A quale passione mi sono opposto? A quale tentazione ho resistito? Quali virtù ho acquisito? Lucio Anneo Seneca

Sviluppa una passione per imparare. Se lo fai, non smetterai mai di crescere. Anthony J. D’Angelo

Non abbiamo difese e scudi per noi stessi se non una sana passione. E’ lei che ci tiene in vita, con le sue fragili speranze da coltivare e i suoi sogni che provano a mettere radici. Ma ogni tanto tira un vento gelido che abbatte ogni cosa e il mondo sembra non esistere più. Fabrizio Caramagna

Dimentica l’ultima rotta. Se davvero vuoi volare, imbriglia il tuo potere alla tua passione. Onora la tua chiamata. Tutti quanti ne abbiamo una. Fidati del tuo cuore, ed il successo arriverà da te. Oprah Winfrey

La mia missione nella vita non è semplicemente di sopravvivere, ma prosperare; e farlo con passione, compassione, umorismo e stile. Maya Angelou

Passione è tutta l’umanità. Senza di essa, la religione, la storia, la letteratura e l’arte sarebbero inutili. Honoré de Balzac

Trovate la vostra passione e seguitela, non smettete di cercarla perché altrimenti ciò che state facendo è solo aspettare la Mietitrice. Randy Pausch

Frasi sulla passione travolgente

La passione è travolgente? Sì, a volte è anche impossibile da controllare. Questa emozione, questo sentimento non si piega alle leggi, ma è in grado di farci sentire tutto l’amore e l’energia del mondo, trascinandoci in un vortice di scelte e decisioni che cambiano la nostra vita. Gli aforismi sulla passione travolgente ne sono un esempio, soprattutto in amore.

Chi non ha vissuto la noia di una fase di stanca nel proprio rapporto? Chi non guarda con terrore alla fine della passione travolgente? Maurizio Sciarra

A volte pochi giorni possono cambiare una vita intera e una passione travolgente come un uragano può trasformarsi in amore eterno. Nicholas Sparks

Eh, no! perché declamare contro le passioni? Non sono forse la sola cosa bella che ci sia sulla terra, la fonte dell’eroismo, dell’entusiasmo, della poesia, della musica, delle arti, di tutto infine? Gustave Flaubert

Il piacere dell’amore è di amare, e si è più felici per la passione che si nutre che per quella che si ispira. François De La Rochefoucauld

L’amore non inizia e non finisce nel modo in cui pensiamo. L’amore è una battaglia, l’amore è una guerra; l’amore è crescere. James Baldwin

Se esiste un amore puro ed esente dalle altre nostre passioni, è quello che sta nascosto in fondo al cuore e che noi stessi non conosciamo. François De La Rochefoucauld

Lui s’era ritrovato in strada. È incredibile come anche se la passione è travolgente, basti un niente. Il più banale, poi. Guido Sperandio

L’amore è di tute le passioni la più forte, perché essa attacca simultaneamente la testa, il cuore e i sensi. Lao Tzu

Avere passione significa potersi concedere di perdersi in qualcosa. Gail Sheehy

Uno può avere un focolare ardente nell’anima e tuttavia nessuno viene mai a sedervisi accanto. I passanti vedono solo un filo di fumo che si alza dal camino e continuano per la loro strada. Vincent van Gogh

‘Passione’ una parola che racchiude tanti sentimenti. Lo sento quando ci tocchiamo; Lo sento quando ci baciamo; Lo sento quando ti guardo. Perché tu sei la mia passione; Il mio unico vero amore. Samuel Richardson

La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca. Baltasar Graciàn

Le passioni fanno vivere l’uomo, la saggezza lo fa soltanto vivere a lungo. Nicolas de Chamfort

Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. Enzo Ferrari

Una passione che dura tutta la vita è un privilegio, indipendentemente dal prezzo che ci chiede. Agatha Christie

L’amore appassionato è una sete inestinguibile. Khalil Gibran

Lascia che l’amore sia la tua guida. Lascia che il tuo coraggio sia il tuo guidatore, a lascia che la tua passione sia la tua strada per godere appieno questa magnifica vita. Debasish Mridha

Quando due persone sono sotto l’influenza della più violenta, della più folle, della più illusoria, e della più transitoria delle passioni, viene loro richiesto di giurare che rimarranno continuamente in quella condizione eccitata, anormale e logorante, finché morte non li separi. George Bernard Shaw

Accade talvolta che una donna nasconda a un uomo tutta la passione che prova per lui, mentre lui, dal canto suo, finge per lei tutta la passione che non sente. Jean de La Bruyère

Tutte le passioni sono esagerazioni. Anzi sono passioni soltanto perché esagerano. Luc de Clapiers de Vauvenargues

Le citazioni più belle da film e canzoni sulla passione

La passione è stata raccontata da poeti, autori, aforisti, cantanti: le frasi più belle tratte da film e canzoni ci ispirano profondamente e ci aiutano a comprendere l’importanza di questo sentimento, ma anche la sua natura, che è piuttosto complessa. Non c’è niente di meglio di leggere una frase sulla passione tratta da un libro, o magari da una canzone, così da poterla dedicare al partner per accendere la fiamma del desiderio.

Ho sempre avuto una passione per le fruste. Si possono usare in tanti modi. Catwoman

Sei un pensiero fisso. Ogni giorno sei la prima cosa alla quale penso, quando mi sveglio, ti ho dentro la testa ancora prima di aprire gli occhi. L’amore infedele

Noi donne non diciamo quello che vogliamo, ma ci riserviamo il diritto di romperci le palle se non l’otteniamo. È questo che ci rende così affascinanti, e un tantino pericolose. Sliding Doors

Speravo che tu mi facessi il bagno: sono molto, molto sporca. American Beauty

Lo sai come mi sento? Come una gatta su di un tetto di lamiera rovente. La gatta sul tetto che scotta

Tu sei dentro di me come l’alta marea che scompare e riappare portandoti via. Sei il mistero profondo, la passione, l’idea sei l’immensa paura che tu non sia mia. Antonello Venditti

La vita in fondo è bella anche senza ragione, ma non senza passione. Alberto Urso

Ci vuol passione, molta pazienza, un filo di incoscienza, si fa così. Rossetto e cioccolato, che non mangiarlo sarebbe un peccato. Sarà bello, bellissimo e travolgente, lasciarsi vivere totalmente. Ornella Vanoni

A voglio bene, ‘A voglio bene assaje, Dicitencello vuje, Ca i nun mma scordo maj. E’ na passione, chiù forte ‘e na catena ca me turmenta l’anema e nun me fa campà. Dicitencello vuje

La musica non esprime la passione, l’amore, la nostalgia di questo o quell’individuo in questa o quella situazione ma la passione, l’amore, la nostalgia stessa. Richard Wagner

Le citazioni sulle passioni proibite

Ma la passione non è solo travolgente, non è solo un modo per farci trascinare nei nostri intenti ed esaudire desideri, sogni che abbiamo nel cassetto: la passione è anche proibita. E sono tante le citazioni sulle passioni proibite che ci fanno comprendere quanto dipendiamo da questa emozione, che colora le nostre vite. Senza passione, non saremmo null’altro che corpi freddi, grigi, in attesa di qualcosa che non si avvererà mai. Vivremmo in un mondo piatto e senza ardore.

Mi ha sedotto ai miei tempi. Mi ha sedotto nelle mie notti. Mi ha stregato in una miriade di modi sconosciuti. Avijeet Das

Adamo era semplicemente un essere umano, e questo spiega tutto. Non voleva la mela per amore della mela. La voleva soltanto perché era proibita. Lo sbaglio fu di non proibirgli il serpente; perché allora avrebbe mangiato il serpente. Mark Twain

Niente desideriamo di più di quello che non ci è consentito. Publilio Siro

Voglio fare cose così selvagge con te che non so come dirle. Anais Nin

Ciò che è lecito non dà piacere, quello che è proibito infiamma. Ovidio

Comunione, passione, risate, fede, fiducia e gelosia sono gli ingredienti essenziali dell’amore. Shahrukh Khan

La tentazione di fare ciò che è proibito proprio perché è proibito è la più grande delle tentazioni. Jenni Calder

Proibito. Investito di un nuovo irresistibile fascino. Ambrose Bierce

Una passione bruciante abbinata a un assoluto distacco è la chiave di ogni successo. Mahatma Gandhi

Lo sfizio è un desiderio da soddisfare, bisogna liberarsene, “togliersi lo sfizio”, ed ha un profumo di trasgressione e di proibito che evoca lo sfizio per eccellenza, il sesso. Nicoletta Diasio

Alla base del tabù c’è una corrente positiva di desiderio. Perché non c’è bisogno di proibire ciò che nessuno desidera fare, e comunque ciò che è proibito nella maniera più energica deve essere oggetto di un desiderio. Sigmund Freud

È proibito piangere senza imparare, svegliarti la mattina senza sapere che fare avere paura dei tuoi ricordi. È proibito non sorridere ai problemi, non lottare per quello in cui credi e desistere, per paura. Pablo Neruda

Chi vuol bene alla gente, le proibisca qualcosa, affinché goda della trasgressione. Norman Mailer

Gli aforismi sulla passione in amore

Le frasi più belle d’amore ci fanno emozionare, ma le frasi sulla passione in amore sono davvero speciali. Fermiamoci un secondo a pensare: cos’è l’amore, se non una profonda passione? E quando si spegne l’amore, se non quando la passione scompare, viene sopita e soffocata dalla noia, dalla routine, dalle difficoltà? Quando un amore è passionale, quando c’è quel pizzico di passione, l’anima brucia di questo sentimento incontrastato e incontrastabile, facendoci sentire sempre vicini al partner. DiLei ha selezionato le più emozionanti citazioni sull’amore e la passione: da leggere e dedicare.