Nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni, in onda venerdì 16 gennaio 2026. Gerry Scotti accoglie il suo pubblico in studio con grande entusiasmo, spiegando come il suo game show abbia ricevuto una sorta di premio. I produttori internazionali reputano la versione italiana la più spettacolare. Ringraziamenti di rito al pubblico, spazio per i campioni nuovamente in gioco e per Samira, che ha stupito tutti con un cambio look radicale.

Il nuovo look di Samira Lui. Voto: 8

Elegantissima nel suo abito nero attillato, Samira Lui si è presentata senza la sua distintiva capigliatura riccia e voluminosa. Pubblico lasciato a bocca aperta, mentre Gerry Scotti si è prodigato in un mare di complimenti.

L’ha definita meravigliosa e degna di prendere parte ai Golden Globe. Totalmente liscia, e con un tocco di biondo extra, Samira Lui ha decisamente apprezzato i complimenti e gli applausi del pubblico. Si è cimentata anche in una giravolta per loro, così da far volare un po’ la chioma fluente. Ha però ammesso di faticare a riconoscersi, pur apprezzando molto questa sua versione alternativa.

Prima manche dei campioni. Voto: 7

Interessante svolta nella scelta dei campioni di questo appuntamento speciale. Gerry Scotti ha infatti spiegato come sia stata data una chance anche agli ex partecipanti della versione pomeridiana. Spazio dunque a Ivan, primo vincitore in assoluto della nuova versione del game show. “Ci siamo portati fortuna”, si dicono lui e il conduttore. Prima puntata e bottino da 71.650 euro, mica male.

Spazio poi per Alessandro, che in sei puntate ha conquistato ben 140.500 euro. Nessuno dei due però si avvicina al record personale di Dario, ultimo vincitore de La Ruota dei Campioni. Si tratta del “cocco di Gerry”, con il conduttore che non nasconde la propria simpatia. Ha un’auto nuova, una Fiat 500 elettrica ovviamente, e 296mila euro in più sul conto in banca, al netto di tasse e altre spese.

Una sfida equilibrata, almeno inizialmente, ma poi Alessandro prende le distanze dagli altri e conquista 11.500 euro, lasciando Ivan a zero e Dario ad appena 2mila. Il tutto a un passo dalla conclusione. Il penultimo gioco porta Alessandro a 14.500 e il gioco è fatto. L’ultimo gioco, infatti, non fa che confermare il suo dominio.

Gianni Morandi ospite speciale. Voto: 8

Una definizione indovinata riguarda L’Isola di Pietro, fiction Mediaset in onda per due stagioni. Tra i protagonisti c’era Gianni Morandi, che di colpo entra in studio e canta Apri tutte le porte, il brano portato a Sanremo 2022, scritto per lui da Jovanotti.

Ben 81 anni e quasi non sentirli. Sorretto dall’amore del pubblico, tiene bene la scena e permette di ignorare qualche difetto d’interpretazione. Un momento carino, con una breve intervista delineata dal copione, e la promessa di restare fino alla fine, il che fa esplodere di gioia il pubblico.

Seconda manche. Voto: 6

Neanche il tempo di vedere la prima donna di serata prendere posto alla ruota, che Gerry parte subito con i complimenti sul fisico: “Quanto è bella Daniela in mezzo a loro due. Se lo lasci dire, che phisique du role”.

Detto ciò, è subito tempo di cifre. È lei a dominare la mini classifica dei trionfi precedenti, con 242.700 euro vinti (terza classificata dell’ultimo torneo). Al terzo posto c’è invece l’ultimo campione dell’edizione pre serale del game show, Enos, che ha vinto in totale 103.700 euro. Medaglia d’argento poi per Nicola, che in appena due sere da campione ha ottenuto ben 214.300.

Anche in questo caso c’è subito un netto favorito ed è Enos. Riesce infatti a distanziare gli altri due campioni, soprattutto perché prima l’una e poi l’altro beccano “bancarotta”, azzerando il proprio conto. Non c’è davvero sfida e va avanti senza troppa fatica.

Gianni Morandi in concerto. Voto: 10

Seconda esibizione decisamente migliore della prima, sulle note di Scende la pioggia. Tutti cantano e poi applaudono di cuore. Un omaggio a una carriera senza fine e, di fatto, un’aggiunta che aiuta a rendere La Ruota dei Campioni un vero e proprio spettacolo ben differenziato da una puntata canonica.

Sostenuto un po’ dai Fortuna Five, Gianni Morandi canta anche Bella Signora, con la temperatura in studio che s’innalza e la musica travolge un po’ tutti. Davvero un bel momento, convincente, con Morandi che poi coinvolge anche Samira Lui in un ballo sulle note di Banane e lampone.

Tutto sembra finire e invece l’81enne di Monghidoro ne ha ancora. Ancora una pietra miliare del suo patrimonio musicale: C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Che dire, una mossa a dir poco vincente per lo show.

Certo, di colpo sembra il Sanremo di Baglioni, dove si doveva condurre e lasciare spazio ai concorrenti e invece si è inscenato un concerto personale. Il pubblico però apprezza e così via al duetto con Gerry, sulle note di un brano che effettivamente non poteva mancare: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.

La fan Samira Lui. Voto: 8

In mezzo a tanti momenti ben scritti, come il duetto con Gerry che finge di non essere preparato a dover cantare, spazio a qualcosa che appare tremendamente onesto. Samira Lui vuole una foto con entrambi i veterani.

Gerry è alla sua sinistra e Gianni alla sua destra: “Nella mia famiglia ci sono due certezze, una televisiva e una musicale. Uno sei tu, Gerry, e uno è Gianni. E sono molto emozionata per questa foto. Grazie mille, è un sogno”.

Terza manche

Luca, Sergio e Barbara sono gli ultimi tre campioni a sfidarsi. Gerry li accoglie sottolineando lo splendido momento regalato agli spettatori. Ormai va così, a La Ruota della Fortuna si ricorda sempre che bel programma sia stato messo in piedi, punzecchiando di tanto in tanto la concorrenza.

Tornando alla gara, Sergio ha conquistato 274.400 euro fino a questo momento, seguito dai 130.400 di Luca e dai 94.100 di Barbara. La classifica rispecchia anche i favoriti, considerando come il primatista sia giunto al secondo posto nello scorso speciale.

I pronostici però vengono totalmente ribaltati, dal momento che Sergio finisce in fondo alla classifica, Luca che sembrava in netto vantaggio resta secondo e Barbara straccia entrambi con 11.100 euro.

La Ruota delle Meraviglie. Voto: 7

Barbara, Alessandro ed Enos si sfidano per l’accesso a La Ruota delle Meraviglie. Una bella sfida, vissuta in tempi molto stretti per motivi di palinsesto. Barbara batte di poco Enos, secondo classificato e vola alle buste.

Quasi non crede al fatto d’esserci riuscita e, sorridente, prova l’assalto. La fortuna però non è dalla sua. Le prime due buste diventano rosse e alla terza definizione sbaglia appena due lettere, la seconda e l’ultima, e non le viene data la chance di ricevere almeno un premio. Tre rossi e tanta delusione: dopo aver vinto 24.900 in puntata, a quest’ultima ruota lascia 5mila, 20mila. Porta però a casa un bel jolly, che le vale la spesa da Lidl per un anno. Col titolo in tasca, inoltre, tornerà per il prossimo torneo. Niente male per tre rossi.

