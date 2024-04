Fonte: IPA L'attore Vincent Riotta

Vincent Riotta è un attore tra i più apprezzati a livello internazionale, di origini italiane (siciliane per la precisione) e con alle spalle una carriera ammirevole. Nato a Londra, lì ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione già da bambino, frequentando poi una delle scuole più prestigiose della città, dalla quale è riuscito a conquistare importanti ruoli dapprima in Uk, poi anche in Italia e Stati Uniti d’America. Nel 2023 è protagonista de Il meglio di te insieme a un altro nome importante del cinema italiano, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, del quale ha parlato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Vincent Riotta e la passione per la recitazione

Classe 1959, Vincent Riotta ha un nome che ne rivela le origini italiane. Come lui stesso ha raccontato in un’intervista, la madre originaria di Cammarata e il padre di Mussomeli, entrambi in provincia di Caltanissetta nell’entroterra siciliano, sono immigrati a Londra nel 1957, facendo così nascere il figlio due anni dopo a Hartford. “L’emigrante di oggi conosce meglio il mondo; per i miei, trasferirsi dalla Sicilia a Londra, è stato un po’ come lasciare la Terra per andare sulla Luna… Per ritrovarsi, una volta arrivati, su Marte”, ha spiegato.

Né la madre né il padre erano interessati al mondo della recitazione, ma il piccolo Vincent già all’età di 8 anni sentiva qualcosa crescere dentro di sé. “Avevo 8 anni e mi hanno convinto a fare la parte di un giapponese di 80anni. Dopo che ho provato la paura, ho visto e capito che la gente era colpita della mia interpretazione, o almeno me lo ricordo così. Forse non ero bravo per niente!”, ha raccontato lui stesso.

Mai avrebbe potuto immaginare che quello sarebbe stato il primo, minuscolo tassello che avrebbe costruito una carriera ricca di successi e soddisfazioni personali e professionali. Riotta ha avuto l’opportunità di studiare in una delle accademie di recitazione più prestigiose di tutto il Regno Unito, la Royal Academy of Dramatic Art, aggiudicandosi anche il premio come Miglior attore più promettente a soli 22 anni.

La carriera internazionale nel mondo del cinema

Scorrere la filmografia di Vincent Riotta è un viaggio tra cinema e televisione lungo trent’anni. Basti pensare alla serie Il Capo dei Capi, diretta da Alexis Sweet nel quale ha interpretato Tommaso Buscetta – “Un personaggio particolare, ho sentito una grande responsabilità nell’interpretarlo, una responsabilità nei confronti della storia che si andava a raccontare, si rappresentava una pagina importante della storia d’Italia”, ha spiegato -, o ancora a Nine, film diretto da Rob Marshall con il ruolo di Luigi in cui ha recitato al fianco di Penelope Cruz.

E ancora Sotto il sole della Toscana diretto da Audrey Wells e Rush, celebre pellicola di Ron Howard: “Mi sono sentito molto apprezzato da Ron (…) è una bella persona e un grande professionista, un uomo leale e buono, almeno con me. (…) Succede raramente che ti trovi realmente in sintonia con una persona, soprattutto con un grande come lui”, ha detto. Ma questi non sono gli unici titoli importanti: Riotta ha all’attivo anche ruoli in House of Gucci con Lady Gaga, Il mandolino del Capitano Corelli, Il cavaliere oscuro.

In ultimo Riotta ha recitato in Don Matteo e nel film Il meglio di te con Maria Grazia Cucinotta, in cui interpretano una coppia di ex coniugi che si ricongiunge a causa di un tragico evento. La storia vera del papà del regista Fabrizio Maria Cortese, un uomo narcisista che ha sempre pensato a sé stesso ma che si ritrova di fronte al dramma della malattia, cosa che lo spinge a chiedere perdono.

L’attore di origine siciliana per alcuni anni ha diretto la Hollywood Boulevard Acting School: “La direzione della scuola mi ha dato tanta soddisfazione, ma ero a Los Angeles perché volevo, soprattutto, incrementare la mia carriera di attore. Quindi alla fine ho dovuto fare una scelta: lasciare la direzione della scuola. A distanza di 20 anni sono ancora in contattato con alcuni miei allievi di quel periodo. La scuola, l’insegnamento, mi ha permesso di capire quanti sbagli può fare un attore, ma anche come evitarli”, ha spiegato in un’intervista.

Vincent Riotta a La Volta Buona, l’amore per la figlia Emma

In linea con la “filosofia” di molte celebrità, Vincent Riotta ha sempre tenuto molto alla propria privacy, tenendo amori e famiglia lontani dalle luci dei riflettori.

Soltanto in un’occasione, qualche tempo fa, aveva rivelato di essere sposato con la casting director Teresa Razzauti, conosciuta sul set di Sotto il sole della Toscana, dal quale ha avuto una figlia di nome Emma. Sembra, però, che il matrimonio sia finito lasciando il posto a una nuova relazione con Patrizia Maugeri, lontana dal mondo dello spettacolo.

Proprio di Emma è tornato a parlare ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona: “Quando penso a lei mi dà motivo di vivere. Vuole fare l’attrice anche lei. È nata e cresciuta a Roma, poi ci siamo trasferiti a Roma perché avesse un biculturalismo”.