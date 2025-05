Money Road, concorrenti e dove vedere il nuovo programma con Fabio Caressa

Fonte: IPA Fabio Caressa conduce "Money Road"

In mezzo alla giungla malese, tra il caldo umido e il canto incessante degli insetti, ogni piccola comodità diventa un lusso raro. La doccia calda, il cibo abbondante, il riposo su un letto comodo: nulla è scontato. Benvenuti a Money Road, il nuovo reality game firmato Sky, dove ogni tentazione ha un prezzo e ogni scelta può costare cara.

Una prova di equilibrio, solidarietà e forza di volontà che si traduce in un esperimento sociale condotto da Fabio Caressa, pronto ad accompagnare 12 persone comuni in un’avventura tutt’altro che ordinaria. Scopriamo insieme cast e dove vedere il programma.

“Money Road”, il nuovo strategy game con Fabio Caressa

Fabio Caressa cambia campo e, stavolta, lo fa letteralmente: dal commento calcistico alla conduzione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo reality game di Sky Original che mischia avventura, strategia e psicologia. Non solo un trekking, ma una vera e propria prova di autocontrollo e resistenza in un contesto inedito: la giungla tropicale della Malesia.

Il format, che inaugura il palinsesto del giovedì di Sky dal 29 maggio, si basa su una regola semplice ma insidiosa: 12 concorrenti devono attraversare insieme un percorso a tappe superando ostacoli fisici, condizioni estreme e, soprattutto, le tentazioni disseminate lungo il tragitto. Ogni tentazione — cibo, comodità, benefici personali — ha un prezzo che viene detratto dal montepremi collettivo di 300.000 euro. E il twist? Anche se la tentazione è individuale, a pagare è tutto il gruppo.

Un esperimento sociale che mette alla prova non solo il fisico, ma anche l’etica, l’empatia e la capacità di fare squadra. A supervisionare e raccontare tutto, uno straordinario Caressa, marito di Benedetta Parodi reduce da una partecipazione a Pechino Express 2024, che guida i concorrenti e il pubblico tra prove, scelte e tensioni.

Il programma è la versione italiana del format internazionale Tempting Fortune e, in ogni puntata, vedremo anche ospiti speciali — tra cui Giorgio Locatelli, Enzo Miccio e Asia Argento — che avranno il compito di mettere i concorrenti ancora più in difficoltà con proposte irresistibili.

I concorrenti di “Money Road”

Il gruppo pronto a gettarsi nella sfida è eterogeneo, composto da 12 concorrenti molto diversi per età, background e motivazioni personali. Ecco chi sono:

Alessandro Orgiato – 37 anni, Milano (originario di Lecce)

Consulente creativo e autore di contenuti web, ama gli scherzi e gli sketch comici sui social. Si definisce parsimonioso e partecipa per mettersi alla prova, non per il premio.

Casalinga, da famiglia nobile napoletana, sportiva appassionata di enduro e downhill. Competitiva e determinata a eccellere, partecipa per un’esperienza tutta per sé.

Stylist appassionato di moda, perfezionista e amante del comfort, odia i mezzi pubblici e ama il cibo italiano. Vuole dimostrare il suo lato “selvaggio”.

Nata in Camerun, cresciuta in Italia in un istituto, pesista pluricampionessa giovanile. Disciplinata e orientata al risultato, ha avuto una piccola esperienza in TV.

Content creator, lavora da giovane, socievole e generoso. Legatissimo alla famiglia, userebbe il premio per aiutare la madre.

Ex Team Manager, ha cambiato vita per dedicarsi a sé e alla famiglia. Diretta e precisa, pianifica ogni dettaglio.

Grazia Amas – 37 anni, Acireale (CT)

Mamma di 6 figli e influencer conosciuta come “la fruttarola più bella d’Italia”. Spontanea e genuina, vorrebbe investire il premio in un’attività gastronomica.

Ex dirigente multinazionale e musicista, creativo e competitivo. Leader naturale, partecipa per la sfida più che per il premio.

Tatuatrice e influencer, molto diretta e senza filtri. Vorrebbe aprire una scuola di tatuaggi o un franchising con il premio.

Ex imprenditore e investitore, abituato al lusso, poco avvezzo a situazioni estreme. Ama lo shopping e la comodità.

Project manager e organizzatrice di eventi, socievole e mondana. Combattente, affronta la sfida con grinta e voglia di mostrare il suo vero io.

Odontoiatra e docente universitario, ex festaiolo ora più riflessivo e empatico. Leader per natura, partecipa per introspezione e sfida personale.

Quando e dove vedere “Money Road”

Money Road debutta giovedì 29 maggio, con appuntamenti settimanali ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Il programma è inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma NOW, offrendo la possibilità di seguire le puntate in qualsiasi momento.

Per chi preferisce la televisione in chiaro, le puntate saranno trasmesse in simulcast su TV8, garantendo così una copertura ampia e accessibile a un pubblico variegato.