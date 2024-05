Festival di Cannes 2024, Naomi Campbell è la perfezione in trasparenza sul red carpet

Ancora una volta, Naomi Campbell si rivela inarrestabile sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2024, dimostrando che l'età è solo un numero per la regina indiscussa dell'eleganza mondiale. Naomi continua a dominare gli eventi con un fascino che sfida il tempo, questa volta indossando un abito Chanel dal taglio impeccabile, ripescato dalla sua stessa sfilata del. La gonna in tulle leggero nero trasparente mette in risalto le sue curve leggendarie, confermando il suo status di icona di stile senza tempo.