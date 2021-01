GF Vip, Pierpaolo contro tutti per Giulia Salemi. E Signorini si arrabbia

editato in: da

Nella puntata di lunedì 18 gennaio del GF Vip, alcuni concorrenti hanno dovuto fare i conti con la vita fuori dalla Casa che inevitabilmente prosegue, portando con sé alcune polemiche che li riguardano.

È il caso di Giulio: il fratello di Pierpaolo Pretelli, che è intervenuto in diretta per giustificare la sua presenza nelle varie trasmissioni televisive in cui spesso è ospite, asserendo di aver dovuto anche mettere di mezzo degli avvocati per le varie dinamiche scatenatesi fuori dal reality. Giulio spesso infatti si è espresso in tv per parlare del percorso del fratello all’interno della Casa e della sua relazione con Giulia Salemi, che non è stata vista di buon occhio dalla mamma di Pretelli.

Pierpaolo ha ampiamente rimproverato il fratello Giulio, ricordandogli come si fosse raccomandato con la famiglia di non rilasciare interviste che potessero essere usate contro di lui.

Evita tutto, lo fai per me? Io qui non posso difendermi. Se la mia famiglia va contro Giulia, è come se andasse contro di me.

Questo l’appello accorato di Pierpaolo al fratello, pronto a difendere la sua storia con Giulia Salemi contro tutto e tutti. Pretelli si è detto molto deluso dalle sue parole, tanto da pensare per un attimo – con le lacrime agli occhi – di abbandonare il gioco autoeliminandosi.

Lo stesso Alfonso Signorini si è poi innervosito senza nascondere il proprio disappunto nei confronti dell’atteggiamento del fratello di Pretelli: è innegabile infatti la presenza di Giulio nei vari salotti della tv, dove non sempre ha speso belle parole nei confronti di Giulia Salemi, perché allora negare l’evidenza davanti a Pierpaolo?

Alfonso ha prima invitato Giulio a dire le cose come stanno veramente ma poi ha tranquillizzato Pierpaolo, spiegando come sia normale che fuori dalla Casa amici e parenti dei concorrenti vengano ospitati spesso nelle trasmissioni televisive per commentare dinamiche e storie nate all’interno del loft di Cinecittà.

A proposito di famiglie, anche Maria Teresa Ruta ha potuto rivedere sua figlia Guenda Goria e riabbracciarla seppur parzialmente (grazie ai guanti speciali realizzati dalla produzione del GF). Guenda è apparsa per qualche minuto in casa per fare coraggio alla mamma, dopo la drammatica crisi avuta nei giorni scorsi.