Fiorello a La Pennicanza sul caso Laura Pausini: “Sono davvero arrabbiato”

Fiorello a "La Pennicanza" è molto arrabbiato per la polemica su Laura Pausini e in diretta non si trattiene. E poi arriva la chiamata (finta) di Milly Carlucci

Ufficio stampa - La Pennicanza Fabrizio Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello, con Fabrizio Biggio, apre la settimana de La Pennicanza lunedì 19 gennaio, usando toni aspri sulla polemica scoppiata contro Laura Pausini per la cover della canzone di Marco Mengoni. Lo showman non sopporta l’accanimento di certo pubblico nei confronti della cantante e la difende in diretta senza mezzi termini.

Fiorello difende Laura Pausini

Si alzano i toni a La Pennicanza. Fiorello è molto irritato per quello che sta accadendo a Laura Pausini. In particolare se la prende per il titolo di un giornale: “Certe canzoni non si toccano. Laura Pausini nella bufera per la cover di Marco Mengoni”. “Sono molto arrabbiato per questa notizia” commenta lo showman.

“Marco Mengoni è un essere umano. Nulla contro di lui, ma i fan non possono gettare fango su chi si “permette” di cantare una canzone. Se davvero le canzoni fossero intoccabili, Frank Sinatra cosa avrebbe dovuto dire quando io ho cantato le sue? Una cover è un omaggio, un segno di stima. Mengoni avrà anche ringraziato Laura. Ricordatevi che le canzoni sono di tutti: non esiste che una canzone sia intoccabile, tutti abbiamo fatto cover di brani che sono stati pietre miliari”.

La Pennicanza in collegamento (finto) col Quirinale

Intanto continuano i collegamenti (finti) con il Quirinale, dove il Presidente racconta la sua settimana: “È andata bene. Ho fatto un po’ di bed rotting. Io sono un professionista, significa “marcire a letto”. Ho persino mangiato a letto, ho ancora le lenzuola sporche di sugo dell’amatriciana. Un vero professionista del bed rotting mangia le patatine lasciando tutte le briciole”.

E continua: “Adesso però devo recuperare alcuni eventi socio-culturali a cui non ho potuto partecipare. Non perché fossi impegnato… ma perché non sono stato invitato. Mi ha scosso molto un evento di altissimo profilo sinaptico: il trentesimo anniversario della nascita di Giulia De Lellis. L’ha festeggiato a casa, come una comune mortale. Io e i corazzieri avevamo fatto anche una colletta: le avevamo comprato una cover New Martina con gli strass, completa di pellicola revolution, e sopra avevo fatto scrivere “Mattareal”. Io, tra l’altro, mi ero preparato per fare un duetto con il fidanzato della De Lellis: avevo pronto l’Inno di Mameli… in versione trap”.

Fiorello, la videochiamata a sorpresa di Milly Carlucci (fake)

La puntata prosegue con una videochiamata a sorpresa: è Milly Carlucci. “Rosario, ti chiamo perché al prossimo Ballando con le Stelle come ospiti speciali abbiamo già Belen, Federico Fashion Style e Donald Trump… Giancarlo Magalli mi ha detto no all’ultimo secondo, quindi avrei davvero bisogno di te”.

Fiorello sta per rispondere quando la voce si interrompe: non è Milly, ma Giulia Vecchio, imitatrice e conduttrice di Hot Ones, dal 23 gennaio su RaiPlay, a sorpresa in studio a fine puntata.

Spazio infine al tennis con Fiorello che commenta la programmazione: “Sky non ha l’Australian Open… amici di DAZN, però, una cosa ve la devo dire: nella schermata home, nel primo quadratino ci sono i nomi dei due contendenti, negli altri solo “Campo 2”, “Campo 3”. Fate il multiscreen con tutti i nomi che si vedono bene!”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza martedì 20 gennaio alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.