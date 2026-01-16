Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione sensazionale sulla Rai

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza, venerdì 16 gennaio. Lo showman fa una delle sue rivelazioni sensazionali, ossia che in Rai c’è solo una persona che comanda ed è lui. Non può mancare la videochiamata di Nicola Savino che annuncia il suo Tali e Quali e poi l’accenno a un altro grande successo della tv di Stato, Don Matteo, l’unico caso di promozione a ritroso.

Fiorello, l’annuncio sulla Rai

Riferendosi al retroscena sui licenziamenti, Fiorello annuncia: “Oggi ho una bellissima notizia: nelle ultime 24h Giovanni Alibrandi, direttore di Radio2, non ha licenziato nessuno e nessun programma è stato chiuso, questa è una conquista! Alla fine chi è che comanda in Rai? Io!”.

La Pennicanza, la videochiamata di Nicola Savino

Tra le chiamate eccellenti della settimana, dopo quella di Pier Silvio Berlusconi, arriva anche quella di Nicola Savino, che risponde dal bagno: “Tranquilli, mi sono alzato in piedi per rispetto! Stasera alle 21.45 su Rai1 ‘Tali e Quali’, quarto giudice Francesco Totti. Il tuo numero? L’ho letto sul muro del mio bagno”.

In studio irrompe poi Andy Bellotti, concorrente del programma, con l’imitazione di Maria De Filippi. Savino commenta: “Stasera però ho contro La Ruota dei Campioni” e Fiorello chiude con l’effetto sonoro della ruota: “Solo questo suono fa il 19,3%… poi entra Samira Lui e si vola al 22%!”.

Fiorello e la telefonata improbabile dal Quirinale

Si passa poi all’immancabile telefonata dal Quirinale: “Mi dovete sentire molto bene: allora, segnatemi 22 Big Mac, 4 Gran Crispy McBacon, poi 10 McChicken, 52 nuggets e salsa barbecue. Scusate un attimo… sto ordinando su Glovo. Abbondiamo con ketchup e maionese. Io non sono razzista, sono anche abbastanza accogliente, però dovete mandarmi un italiano alla consegna… l’altra volta avete mandato tutto a Palazzo Chigi e invece io sono al Quirinale. Perché sto ordinando tutto questo? Perché i Corazzieri sono tanti… e stasera ho un ospite che passerà il weekend con me.”

Si sente la voce di Maria De Filippi. Mattarella: “Io ho 47 stanze, tutte con smart TV, PlayStation, cuffie e microfono presidenziale. Gioco a Call of Duty, Fortnite, GTA e il mio preferito… Assassin’s Creed. Sono un killer incredibile.” Maria: “Tu sei fantastico. Sarai il prossimo postino di C’è Posta per Te.” Mattarella: “Non vedo l’ora di fare il postino… basta essere Presidente. Io gioco online con gli altri Presidenti: Macron lo faccio nero, il Presidente indiano è il più assatanato… quando gioco con lui anche il controller sa di curry. L’unico che mi tiene testa è Maduro, ma è un po’ che non lo sento… ah giusto, è stato arrestato. Forse in galera non c’è il Wi-Fi. Ci chiamano la banda delle quattro M: Murmu, Macron, Maduro e Mattarella.”

Fiorello e la promozione a ritroso di Don Matteo

Dopo la politica, spazio allo sport con la videochiamata di Andrew Howe: “Detengo ancora il record italiano di salto in lungo con 8 metri e 47 ma ancora per poco… Furlani è il mio pupillo. Sono giovane nel cuore, ma i 40 anni li ho fatti anche io”. Poi la tv: “Ieri sera c’è stato Don Matteo, è andata bene: 23%”. Fiorello commenta: “È l’unico caso di promozione a ritroso”.

Lo showman chiude con le notizie del quotidiano ‘La Sicilia’: “’Trovati 5 chili di gamberi non tracciati’. Saranno quelli che girano senza passaporto… Qui Mimmo il delfino ne avrebbe saputo sicuramente qualcosa”. E ancora: “’105 kg di sigarette di contrabbando’. I bei mestieri di una volta… 30 mila euro. Con quei soldi Alibrandi ci fa un palinsesto, un narcotrafficante vero invece dà la paghetta al narcotraffichino.”

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 19 gennaio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.