Verissimo, Veronica Satti contro il padre Bobby Solo: “Mi ha abbandonata”

Un altro pomeriggio di grandi emozioni quello offerto da Verissimo sabato 25 ottobre 2025. La conduttrice Silvia Toffanin ha accolto il protagonista di una delle fiction più seguite del momento, un’attrice simbolo del cinema italiano, la chiacchieratissima concorrente di Temptation Island e, non ultima, Veronica Satti. L’ex concorrente del Gf ha raccontato del difficile rapporto con il padre Bobby Solo.

Veronica Satti, cresciuta lontana dal padre Bobby Solo

Quello tra la non nota Mimma Foti e la già allora star internazionale Bobby Solo fu un vero colpo di fulmine. I due si incontrarono per caso sul litorale romano, erano i ruggenti Anni ’80, e, nonostante i 31 anni di differenza, si misero insieme dando vita a una lunga e appassionata storia d’amore. Nel 1990 nacque la loro prima figlia Veronica Satti. Erano una famiglia felice e affiatata fino a quando, dopo il divorzio, Bobby Solo scelse di allontanarsi anche dalla figlia.

A Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, la giovane Veronica Satti, oggi 25enne, racconta del dolore vissuto dopo l’essersi sentita abbandonata dal padre quando aveva appena 13. Nei primi anni dopo la separazione dei genitori, Veronica continuò a frequentare il padre, conoscendo anche la sua nuova moglie, che definisce “una donna gentilissima”. Tutt’a un tratto, però, il loro rapporto si incrinò irrimediabilmente.

Satti racconta che il giorno del suo menarca, spaventata e indolenzita, chiese al padre di portarla dalla mamma. Lui si infuriò e, dopo averla riaccompagnata a casa, smise di contattarla. “Mi sono sentita abbandonata. – racconta lei – Non ha mai fatto il padre”. A ricoprire tale ruolo è stato Paolo, il nuovo compagno della madre: “È lui che considero mio papà, perché i figli sono di chi li cresce”. In fondo, non senza un velo di amarezza, Veronica afferma che quello con Bobby Solo è ormai per lei “un capitolo chiuso”.

A Verissimo il racconto del suo grande dolore

Nel corso della puntata di Verissimo, Veronica Satti si racconta con coraggio e grande sincerità. Spiega che, dopo l’allontanamento dal padre, ancora adolescente, ha iniziato a “sentirmi in colpa” e che iniziò a sfogare il malessere sul cibo, sviluppando un grave disturbo alimentare. Poco tempo dopo entrò nel vortice dell’autolesionismo: “Il dolore era un piacere, mentre mi tagliavo mi sentivo libera e alleggerita”. Gli episodi di autolesionismo proseguirono fino al tentato suicidio.

Le difficoltà psicologiche di Veronica sono state acuite dal disturbo bordeline, che le è stato diagnosticato nel 2019. “È una condizione che considero staccata da quanto è successo con mio padre” specifica. Dopo lunghi anni di dolore, attacchi di panico e impossibilità a gestire le proprio emozioni, oggi Satti è in cura e sotto costante controllo medico. E le cose, finalmente, vanno meglio. Ha ricominciato a uscire, lavorare, vedere gli amici.

“Ho raccontato la mia storia, ma spero di non aver portato soltanto dolore, ma anche un po’ di speranza” ha concluso la toccante intervista la figlia di Bobby Solo, già nota al pubblico televisivo grazie alla partecipazione, nel 2018, al Grande Fratello Vip. Un’esperienza, quella al reality, che l’ha aiutata ad uscire dal vortice della depressione: “Lì ho trovato una nuova famiglia”.