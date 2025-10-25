Anticipazioni Verissimo del 25 ottobre, il racconto di Martina Stella

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Nuovo appuntamento con Verissimo, in onda sabato 25 ottobre su Canale5. Al centro della puntata, come sempre con con Silvia Toffanin ci sarà Martina Stella, attrice amatissima dal pubblico, che si racconterà a cuore aperto in un momento particolarmente delicato della sua vita. Ma chi sono gli altri ospiti? Le anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 24 ottobre

Reduce dalla separazione dal marito, Martina Stella parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single, un equilibrio che, come lei stessa ammette, richiede forza e consapevolezza. Dopo anni di carriera davanti alle telecamere e un percorso personale vissuto con grande discrezione, l’attrice sceglie ora di condividere le proprie riflessioni su come si possa rinascere dopo una rottura, trovando un nuovo centro nell’amore per i figli. Silvia Toffanin, con la sua consueta sensibilità, accompagnerà l’attrice in un racconto inedito in cui pare pronta a raccontare qualcosa in più di sé.

Ma la puntata non si esaurisce qui. A Verissimo sarà ospite anche Mauro Corona, scrittore, alpinista e volto ormai familiare del programma di Retequattro È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Con la sua visione disincantata del mondo, Corona parlerà della sua vita tra montagna, dell’amore per la scrittura e si concentrerà inoltre sulle riflessioni di stretta attualità.

Gli altri ospiti

Spazio poi a una testimonianza toccante: quella di Veronica Satti, figlia del celebre cantante Bobby Solo. La giovane, che negli anni ha vissuto un rapporto complesso con il padre, ripercorrerà il suo difficile percorso di vita, fatto di riconciliazioni e grandi fragilità. Il suo racconto sarà l’occasione per riflettere su come le relazioni familiari possano segnare profondamente, soprattutto il rapporto con il padre che sembrava aver recuperato dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Da Temptation Island arriva invece Lucia Ilardo, pronta a condividere i propri sentimenti dopo la fine della relazione con Rosario, conosciuto durante il reality. Arriva quindi un bilancio dopo la delusione di aver concluso una storia d’amore in cui credeva, in cui emergeranno i sentimenti più veri che spesso si nascondono dietro le dinamiche televisive.

Nel salotto di Verissimo ci sarà spazio anche per l’amore: Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, coppia nata nella casa del Grande Fratello, torneranno a raccontarsi dopo il matrimonio celebrato a giugno. La loro storia, iniziata sotto i riflettori e poi consolidata lontano dalle telecamere, è oggi una delle più solide nate in un reality, e i due condivideranno con il pubblico i progetti per il futuro.

Infine, direttamente dal set della nuova serie di Canale5 La forza di una donna, arriverà Caner Cindoruk, l’attore turco che interpreta Sarp, personaggio complesso e amatissimo dagli spettatori.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 25 ottobre su Canale5 dalle 16,30 con la conduzione di Silvia Toffanin. Il programma è inoltre trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Come di consueto, è possibile seguire lo show anche sui social dove vengono rilasciati gli highlights delle interviste prevista per l’appuntamento di sabato. Non solo: l’hashtag ufficiale raccoglie le opinioni dei tantissimi telespettatori affezionati al programma.