Uomini e Donne: Claudia Dionigi, la corsa in ospedale dopo il parto. Come sta ora

Grande preoccupazione per Claudia Dionigi, che a poche settimane dalla nascita della sua piccola Maria Vittoria, è corsa in ospedale per un’emorragia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato la sua brutta avventura su Instagram, spiegando ai suoi affezionati follower che alcune complicazioni l’hanno costretta a fare un controllo urgente al pronto soccorso.

Claudia Dionigi, paura a poche settimane dal parto: cosa è successo

Le ultime ore non sono state affatto facili per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Lo ha raccontato la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram, pubblicando delle storie per i suoi numerosi follower.

“Vi voglio raccontare la mia disavventura”, ha esordito Claudia, spiegando cosa è successo la scorsa notte. “Ieri sera purtroppo ho avuto una brutta emorragia, che non si fermava. Tant’è che mi sono spaventata proprio tantissimo. Quindi sono andata ovviamente in pronto soccorso”.

Visibilmente provata in volto, ma serena, l’ex volto del date show di Maria De Filippi, ha voluto rassicurare tutti, spiegando che la sua piccola Maria Vittoria sta bene. Poi ha riferito quello che le hanno detto i medici dopo il controllo in ospedale: “Non è nulla di grave. Ho dei coaguli, rimasugli del parto, una cosa che può succedere. I medici mi hanno rassicurata e mi hanno dato una cura in modo da poter liberare il tutto”.

E ha tranquillizzato i follower anche sul suo stato di salute, ammettendo che dopo qualche ora di grande preoccupazione tutto si è risolto per il meglio: “Oggi sto bene, è tornato tutto nella norma. Lo spavento è stato tanto e sono tornata a casa tardi, verso le due di notte però ora sto bene ed è tutto a posto”.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi presto sposi: la romantica proposta

Nonostante lo spavento delle ultime ore, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi stanno vivendo un momento magico. Tre settimane fa infatti è nata la loro piccola Maria Vittoria, il frutto del loro amore. “Finalmente in tre. Benvenuta Maria Vittoria… 3710 gr di pura dolcezza. Innamorarsi di nuovo”, aveva scritto il neo papà su Instagram.

Il loro sentimento è nato nel 2019 negli studi di Uomini e Donne ed è cresciuto nel tempo, nonostante lo scetticismo di molti fan del programma sulla durata della loro relazione. Ma Claudia e Lorenzo hanno dimostrato di sognare un futuro insieme che stanno costruendo passo dopo passo.

Perché dopo la nascita della loro prima figlia, è arrivata anche la romantica proposta di matrimonio di Riccardi, organizzata con la “complicità” della piccolina di casa, come ha mostrato l’ex tronista su Instagram. La fatidica domanda è stata infatti cucita sulla tutina della bimba, con una scritta che recitava: “Mamma vuoi sposare il mio papà?“. Il tutto è stato condiviso in un tenerissimo post, dove appare anche un bellissimo anello di fidanzamento al dito della Dionigi.

Ovviamente la foto ha raccolto migliaia di like e commenti e, tra gli auguri dei fan, è arrivato quello più dolce, firmato da proprio da Claudia: “Come faccio a dirti di no? Vi amo siete la mia vita“.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.