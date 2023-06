U&D, l’ex corteggiatrice Irene Capuano è incinta: il dolce annuncio su Instagram

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

Belle notizie per i fan di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Irene Capuano, che ai tempi fu la scelta di Luigi Mastroianni, è incinta. I due, che avevano iniziato una storia d’amore dopo la fine del dating show, poco dopo tempo hanno interrotto la relazione. Ma per la ragazza poco dopo tempo si è aperto un nuovo capitolo della sua vita al fianco di Christian Galletta, giovane lontano dal mondo dello spettacolo con il quale sta costruendo una splendida famiglia.

Irene Capuano, l’ex volto di Uomini e Donne è incinta: l’annuncio

Un annuncio dolcissimo quello di Irene Capuano su Instagram: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che qualche anno fa aveva lasciato il programma di Maria De Filippi mano nella mano con Luigi Mastroianni, ha comunicato ai suoi follower di essere in attesa il suo primo figlio dal compagno Christian, con il quale fa coppia fissa dal 2020.

Una notizia che ai fan più affezionati non è certo arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto che da qualche settimana si rincorrevano indiscrezioni sulla sua gravidanza. E così, a conferma delle ipotesi degli utenti social, l’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo un dolcissimo video in cui mostra delle scarpette da tennis, annunciando così l’arrivo di un bebè in famiglia.

“Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo”, ha scritto a corredo del breve filmato.

“Io già ti amo così tanto piccolo/a scricciolo/a. E nel modo più semplice (mi conoscete ormai) sono felicissima di condividere questa notizia bellissima insieme a voi. La mia assenza di questi mesi è giustificata. Sarà un 🩵 o una 🩷?”, ha aggiunto.



Irene Capuano, la storia d’amore con Christian

La notizia della dolce attesa di Irene Capuano è stata accolta da amici e fan con grande entusiasmo. Del resto non poteva essere altrimenti: la ragazza condivide i momenti più belli della sua storia d’amore con Christian ormai da tempo sui social, da quando hanno iniziato a frequentarsi nel 2020.

Irene Capuano fu la scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, ma la loro storia non prese mai il volo. Dopo qualche mese infatti, nonostante i due avessero vissuto un percorso intenso nel dating show di Canale 5, il sentimento si è spento piano piano, lasciando spazio al rispetto e alla stima.

I due si sono detti addio di comune accordo, e dopo un anno dalla fine della loro relazione Irene ha conosciuto Christian Galletta, un imprenditore e fondatore di una concessionaria della Capitale. Un anno fa insieme hanno acquistato casa, come ha documentato la stessa Capuano su Instagram, condividendo paure e preoccupazioni insieme ai suoi follower.

E adesso i loro sogni si stanno pian piano realizzando. Dopo questo primo tassello è arrivato il momento di allargare la famiglia: il loro cuore non potrebbe essere più colmo di gioia per l’arrivo del loro piccolo.