Shiva papà bis, è nato il figlio Atlas

Il rapper Shiva ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio, per cui ha scelto il nome di Atlas

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Il rapper Shiva

Fiocco azzurro per Shiva: il rapper milanese è diventato papà per la seconda volta insieme alla compagna Laura Maisano. La notizia è arrivata tramite il profilo social del cantante, che ha condiviso con i fan anche l’insolito nome scelto per il piccolo: Atlas.

Shiva è diventato papà per la seconda volta

Il rapper Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, è diventato papà per la seconda volta: l’1 settembre è infatto nato a Milano il piccolo Atlas, avuto dalla compagna Laura Maisano. A condividere la bella notizia è stato lo stesso cantante con un post sui social: l’interprete di Auto blu ha pubblicato un carousel in cui si alternano scatti che lo ritraggono con il piccolo tra le braccia, immagini della mamma ancora in convalescenza e qualche foto della famiglia al gran completo.

Per la coppia, infatti, questo è il secondo figlio: Shiva e Laura sono diventati genitori per la prima volta il 25 novembre 2023, quando è nato il primogenito Draco. Il piccolo, che oggi ha quasi 2 anni, sembra aver preso molto seriamente il suo ruolo di fratello maggiore: nell’album condiviso da Shiva lo si può scorgere alle prese con il carrellino di Atlas, che si è divertito a trasportare in giro per le corsie dell’ospedale San Raffaele.

Atlas, cosa vuol dire il nome del figlio di Shiva

A suscitare grande curiosità, è stato il nome scelto da Shiva e Laura per il loro secondogenito: il piccolo è stato infatti battezzato Atlas, come un noto personaggio della mitologia greca. Il riferimento è al titano Atlante (in greco Atlas, appunto), che fu condannato da Zeus a sostenere sulle sue spalle il peso della volta celeste: per questo motivo, il nome è col tempo diventato un sinonimo di forza, resistenza e coraggio.

Anche per il primogenito la coppia aveva optato per una scelta singolare, non rivelando mai l’etimologia dell’appellativo: Draco, infatti, potrebbe riferirsi sia ad un famoso legislatore ateniese che ad una parola con cui in greco antico si designavano serpenti e draghi. Nonostante né il cantante né il suo team abbiano mai fornito spiegazioni sul nome, Shiva ha dedicato al piccolo anche una canzone: si tratta di Lettera a Draco, uno dei testi più intimi e introspettivi redatti da Andrea Arrigoni.

Chi è Shiva, dal rap ai guai con la legge

Shiva, pseudonimo di Andrea Arrigoni, è un rapper milanese tra i più popolari della scena contemporanea. Nato a Milano nel 1999, vanta collaborazioni con Sfera Ebbasta, Marracash e Gué. Il suo nome è tuttavia noto alla cronaca anche per un episodio particolarmente spiacevole che lo ha visto coinvolto: nel 2023 finì a processo per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco in seguito ad una sparatoria avvenuta davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, in cui rimasero feriti due rivali.

Condannato a 4 anni e 7 mesi, è attualmente sottoposto ad obbligo di firma anziché alla detenzione domiciliare, come inizialmente deciso. Quando è nato il suo primo figlio, il rapper stava scontando la sua pena in carcere: un episodio che lo ha profondamente segnato, portandolo a scrivere una lettera al neonato dalla cella.