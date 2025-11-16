Shiva papà per la terza volta, ma il figlio non è della compagna Laura Maisano

Il rapper è diventato papà per la terza volta, ma è mistero sulla madre del piccolo: lo sfogo dell'(ex) compagna Laura Maisano

Shiva è diventato papà per la terza volta: il rapper ha annunciato la nascita del suo bambino, condividendo sui social i dettagli della bella notizia. “Benvenuto Ethan”, ha scritto riferendosi al 13 novembre 2025. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan, visto che solo due mesi fa la sua compagna, Laura Maisano, aveva dato alla luce il loro secondo figlio, Atlas. Sull’identità della madre del bebè appena nato resta il mistero: al momento Shiva non ha aggiunto nessun dettaglio.

Shiva papà per la terza volta, ma è mistero sull’identità della madre del bambino

Mentre sembrava che avesse risolto i suoi guai giudiziari, la vita di Shiva continua a essere tumultuosa anche dal punto di vista personale. Il rapper infatti ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, Ethan, su Instagram, lasciando a bocca aperta fan e seguaci. Il piccolo è venuto al mondo solo due mesi dopo l’arrivo di Atlas, il suo secondo bambino, frutto della relazione con la compagna Laura Maisano.

O forse sarebbe meglio definirla ex compagna, visto che la nascita del terzo figlio del rapper lascerebbe intendere che i due nel frattempo si siano lasciati e che la madre dell’ultimo arrivato sia una donna diversa dalla storica compagna, con cui aveva avuto un altro figlio, Draco, il suo primogenito, venuto al mondo il 25 novembre del 2023.

Resta il mistero sull’identità della madre di Ethan: le informazioni infatti sono pochissime. Secondo alcuni si tratterebbe di una famosa tiktoker con cui Shiva avrebbe avuto un relazione parallela o iniziata subito dopo la fine di quella ufficiale con Laura Maisano. Il rapper al momento non ha fornito ulteriori indizi, ma lo sfogo su Instagram della compagna del rapper chiarisce ogni dubbio: la loro storia è giunta al capolinea.

Lo sfogo di Laura Maisano, (ex) compagna di Shiva

Mentre Shiva annunciava l’arrivo del suo terzo figlio, Laura Maisano affidava a Instagram uno sfogo inequivocabile. “Occhi che fanno piangere, piangeranno” si legge nella prima storia. Poi, in risposta a chi le stava chiedendo spiegazioni: “Non fatemi domande perché è meglio che non vi dia risposte“, ha scritto.

Insomma, la relazione sembra ormai naufragata da tempo, anche se solo a inizio settembre i due condividevano i teneri scatti del loro secondogenito, Atlas. La situazione dev’essere poi precipitata rapidamente, visto l’arrivo di un terzo figlio nella vita del rapper.

Una situazione complessa per Laura Maisano, che se da un lato ha fatto intendere che l’ex compagno l’ha tradita con un’altra donna, dall’altro ha affidato ai social una promessa al piccolo Atlas, nato poco più di due mesi fa: “Tu non meritavi nessuna ombra, nessuna mancanza, nessuna crepa nel tuo cielo. E nella mia vita adesso e domani, per sempre sarà il tuo momento. Soltanto il tuo. Un tempo sacro che nessuno può toccare, uno spazio che nessuno potrà mai oscurare, una promessa che nessuno potrà spezzare. Nel mio cuore è solo il tuo momento. Goditelo, figlio mio”, ha scritto.

