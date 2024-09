Fonte: IPA Marco Mengoni e la mamma Nadia Ferrari

Domenica 22 settembre si è spenta Nadia Ferrari, mamma di Marco Mengoni: oggi 24 settembre si tengono i funerali a Ronciglione, in provincia di Viterbo, dove la donna ha sempre vissuto. Era ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma e da tempo lottava contro la malattia. L’ultimo saluto alle 11 al Duomo di Ronciglione: il paese è sotto shock per la perdita di una donna amatissima, sempre gentile e discreta. Mengoni si è chiuso nel silenzio dopo la notizia: proprio lei è stata il centro della sua esistenza, il sostegno che l’ha aiutato a superare le intemperie della vita.

Funerali Nadia Ferrari, l’ultimo saluto a Ronciglione

Ronciglione si è chiusa nel silenzio, ma soprattutto nel rispetto verso la famiglia Mengoni. Nadia Ferrari, mamma di Marco Mengoni, è morta nella serata di domenica all’ospedale Gemelli di Roma, dopo una lunga malattia. A darne l’annuncio è stata la pagina Facebook “Ronciglione per Marco”, e oggi 24 settembre alle 11, nella sua Ronciglione, si svolgono i funerali della donna. L’ultima volta che Nadia è stata vista in pubblico è stato per un contest canoro, il 3 agosto.

La notizia ha suscitato sin da subito sgomento, incredulità. Tantissimi gli attestati di stima verso la donna e la famiglia di Marco Mengoni, come quello del Comune (il sindaco è Mario Mengoni, cugino di Marco). “Il sindaco e l’amministrazione comunale con profondo cordoglio partecipano al dolore che ha colpito Marco, Maurizio e tutti i famigliari per la perdita della cara Nadia”.

Nadia Ferrari è stata ricordata da Francesco Laurenti, consigliere comunale, ma anche colui che ha organizzato il Contest estivo. “È una notizia che mi addolora e che addolora tutta la nostra comunità. Nadia era una donna dolce, sensibile, discreta. Ci stringiamo attorno alla famiglia tutta, non è facile trovare le parole in queste situazioni”.

Ai funerali, un fiume di persone per ricordare la Ferrari, per sostenere Marco e la famiglia Mengoni. L’artista ha seguito il feretro della mamma, ricoperto di fiori bianchi come riporta ViterboToday. Mano nella mano con il papà Maurizio: lo sguardo rivolto al sole, al cielo, a lei che è sempre stata tutto il suo mondo. Presente all’ultimo saluto anche Marta Donà, la manager di Mengoni che lo segue sin da quando ha esordito con X Factor.

L’addio di Marco Mengoni alla mamma

I funerali di Nadia Ferrari si tengono al Duomo, in piazza del Comune, alle 11, e sono celebrati dal parroco Silvio Iacomi e da padre Duverly Goma: è stato quest’ultimo ad assistere la mamma di Mengoni durante la lotta alla malattia. Anche sui social molti fan e non solo si sono stretti al dolore di Mengoni. “Mancherai tantissimo”.

Un giorno di dolore per Ronciglione e la famiglia Mengoni, che si è chiusa nel silenzio. Per l’artista, la mamma è stata più di un punto di riferimento: una bussola, colei che, tenendolo per mano, gli ha fatto scoprire la musica, lo ha incoraggiato a coltivarla, fino a ottenere il successo internazionale. Non solo per il talento, ma anche per i valori stessi che la mamma gli ha trasmesso, come l’umiltà e la gentilezza. E quando Marco ha dovuto superare degli ostacoli, mamma Nadia non lo ha mai lasciato: a lei aveva dedicato il brano Luce (“Sei la mia luce e splendi sempre dentro l’anima”) e la seconda vittoria a Sanremo 2023 con il brano Due Vite. “Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate”.