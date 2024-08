Fonte: IPA Nadia Toffa

Cinque anni senza la “Guerriera” Nadia Toffa, morta il 13 agosto 2019. La sua lunga battaglia contro la malattia è stata raccontata dalla Toffa stessa, parlando e scrivendo pubblicamente della sua esperienza personale. In questo giorno, molti pensano a lei, al suo vissuto, alla sua lotta, e a tutto quello che ci ha lasciato: a ricordarla, oltre alla redazione de Le Iene, dove il suo lavoro rimarrà indimenticabile, anche mamma Margherita.

5 anni senza Nadia Toffa: il ricordo della mamma Margherita

Il 13 agosto 2019, per un tumore al cervello, è morta Nadia Toffa, l’indimenticabile “Iena” che è diventata un simbolo della lotta contro il cancro. La mamma della conduttrice, Margherita Rebuffoni, al Giornale di Brescia, ha rilasciato una lunga dichiarazione in cui ha parlato della figlia, del suo lavoro e del suo lascito. “La perdita di un figlio ti stravolge la vita. Ti cambia la visuale su gran parte delle cose. Tante smettono di avere importanza. Altre diventano irrinunciabili”, ha detto. “Nadia mi ha lasciato una lista di cose sul computer. La prima era pubblicare quello che aveva scritto negli ultimi mesi di vita. Dormivamo insieme e quando mi svegliavo di notte la vedevo sempre lì intenta a scrivere dal cellulare: ‘Altrimenti poi mi dimentico’. Poi la mattina me le leggeva”.

Le sue volontà? Aiutare gli ultimi, sempre. Ma anche sostenere maggiormente la ricerca sul glioblastoma e sui tumori. “Voleva aiutare gli altri malati a uscire di casa, a credere che potevano fare ancora qualcosa delle loro vite. E anche i loro familiari a non ripiegarsi nel dolore”, ha aggiunto la mamma, spiegando che la Toffa sapeva di essere “fortunata” per il suo lavoro nella trasmissione Le Iene, per l’opportunità preziosa di fare informazione e condividere la propria storia ed essere di supporto ad altre persone.

L’omaggio della redazione de Le Iene

Aveva 40 anni, quando se n’è andata, dopo una lunghissima battaglia contro il cancro. Sono passati cinque anni da allora, ma ogni anno il lavoro svolto dalla Toffa e la sua storia vengono ricordate e onorate da Le Iene. “Cinque anni senza di te, ciao Nadia”, una frase per descrivere il video condiviso, in cui Nadia balla al tramonto. Una scena dolorosa, ma che spiega la grande forza della Toffa, che non si è mai arresa e che non è mai stata dimenticata, nemmeno per un giorno, dai fan e dai colleghi.

E forse quello che ha lasciato alle persone è tutto qui: coraggio, forza, audacia. “Cosa ha lasciato alle persone? Credo il fatto che condividere, anche sui social, può aiutare a rasserenarsi un po’, e magari a raccogliere nuovi fondi per sostenere la ricerca per tutti quei tumori che ancora non hanno cura”, ha dichiarato la mamma. Nata a Brescia il 10 giugno 1979, quest’anno la Toffa avrebbe compiuto 45 anni: dal 2009 era uno dei volti de Le Iene, dove ha portato avanti diverse inchieste e servizi. A gennaio 2017, a seguito di un malore, le è stato diagnosticato il cancro. Dopo aver iniziato chemioterapia e radioterapia, inizialmente si pensava la lotta fosse finita, ma a marzo del 2018 il cancro è tornato. “Niente sarà più come prima”, avevano scritto Le Iene dopo la sua morte. Ed è stato così.