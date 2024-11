Nadia Toffa, lo sfogo della mamma contro Le Iene: “Dopo il funerale non ci hanno più chiamati”

La mamma di Nadia Toffa, Margherita, ha spiegato in una recente intervista di non avere alcun rapporto con la redazione de "Le Iene", che aveva reso celebre sua figlia

Fonte: Getty Images Nadia Toffa

A cinque anni dalla sua morte, il ricordo di Nadia Toffa è più vivo che mai. La giornalista televisiva, celebre inviata de Le Iene, è scomparsa precocemente a causa di un cancro al cervello, lasciando a sua mamma Margherita il compito di aiutare quanti sono affetti dal suo stesso male. E proprio parlando della fondazione intitolata a sua figlia, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sul tumore, la signora Toffa ha fatto una rivelazione inaspettata, spiegando che il team de Le Iene non l’ha più cercata dopo la scomparsa di Nadia.

Nadia Toffa, le parole della mamma Margherita: “Le Iene non ci hanno più chiamati”

Il dolore per la scomparsa di una figlia è un sentimento con cui si è chiamati a fare i conti tutti i giorni. Ma la signora Margherita, mamma di Nadia Toffa, ha scelto di far rivivere la memoria della sua terzogenita rispettandone le ultime volontà. Per questo motivo, ha creato la “Fondazione Nadia Toffa Onlus“, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro i tumori e di sostenere i malati. L’associazione sostiene anche figure come don Patriciello, impegnato nella Terra dei Fuochi. “Sto facendo quello che lei mi ha chiesto” ha spiegato la signora in una recente intervista al Corriere della Sera.

Una figura, quella della giornalista, che continua a vivere anche grazie alle sue inchieste: “In qualche modo è come se stesse ancora lavorando. Nadia ha realizzato inchieste inedite, ad esempio nella terra dei fuochi, ma anche a Trieste, che ancora oggi hanno un risvolto. Molte cose non le sapevamo. Non ci diceva tutto quello che faceva e forse è meglio così, saremmo stati ancora più preoccupati. Quel materiale però era fondamentale e viene utilizzato anche oggi. In qualche modo è come se stesse ancora lavorando” ha rivelato ancora Margherita.

Eppure, nonostante il contributo di sua figlia a Le Iene, dal giorno della morte di Nadia non sono arrivati messaggi alla sua famiglia: “Non abbiamo più rapporti, non sappiamo perché. Li abbiamo visti al funerale, ma non li abbiamo mai sentiti. Sicuramente sono molto grati a lei per quello che ha fatto, forse alla famiglia un po’ meno. A noi però non importa, abbiamo la sua fondazione e parliamo di lei, e questo è ciò che conta davvero”.

Margherita, il dolore per la morte di Nadia Toffa

Consapevole di aver rispettato il volere di sua figlia Nadia, Margherita si dice oggi molto serena: “Oggi rimane la serenità, perché sto facendo quello che lei mi ha chiesto. Questo ci consente di incontrare persone che le volevano bene e ci dà pace”. Tuttavia, sono inevitabili dei momenti in cui la mancanza si fa più forte: “Indosso spesso gli abiti di Nadia, mi sembra di essere ancora abbracciata a lei. Lei non la sogno mai, però la sento sempre vicina. Il dolore non passa, però quello che facciamo per lei ci aiuta a sopportarlo” ha proseguito la mamma della giornalista.

Anche nella scorsa puntata di Domenica In la donna aveva parlato della sua grave perdita: “Diceva che molti, quando ricevono la diagnosi di tumore, si chiudono in sé stessi. Nadia sapeva di essere fortunata, aveva ancora la trasmissione, un lavoro che l’ha appassionata fino all’ultimo e una vita piena di persone amate. Voleva aiutare gli altri malati a uscire di casa, a credere che potevano fare ancora qualcosa delle loro vite. E anche i loro familiari a non ripiegarsi nel dolore”. Una volontà che, grazie alla sua fondazione, Margherita sta rispettando in pieno.