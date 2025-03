Figlia d’arte e donna di grande talento, Kassandra Voyagis ha il mondo dello spettacolo nel sangue. Nata a Roma, porta un cognome che richiama immediatamente il fascino del cinema e del teatro. Sua madre, l’indimenticabile Nadia Cassini, simbolo della commedia sexy all’italiana, e suo padre, l’attore greco Yorgo Voyagis, le hanno trasmesso la passione per la recitazione e l’arte cinematografica. La coppia ha divorziato nel 1988, ma il legame tra Kassandra e i suoi genitori è sempre rimasto forte, segnando profondamente il suo percorso di vita e di carriera. Il 18 marzo 2025, il mondo dello spettacolo ha detto addio a sua madre, lasciando un vuoto immenso nella sua vita. Il loro rapporto è stato sempre intenso, segnato da affetto e supporto reciproco, soprattutto nei momenti difficili affrontati dall’attrice italiana che si era allontanata dalle scene per affrontare la malattia con coraggio, fino alla fine.

Chi è Kassandra Voyagis

Con un background familiare così prestigioso, era quasi inevitabile che si avvicinasse al mondo della recitazione fin da giovanissima. Cresciuta in un ambiente artistico, ha respirato sin da piccola la magia del set, influenzata sia dalla straordinaria carriera della madre Nadia Cassini che dal carisma del padre. Nonostante la separazione dei genitori, ha mantenuto un rapporto profondo con entrambi, trovando in loro una guida fondamentale per costruire la sua identità artistica.

Ha così seguito le orme dei suoi genitori, conquistando un posto come attrice nel mondo della recitazione. Tra i suoi ruoli più noti figurano apparizioni in pellicole di successo come Velvet Buzzsaw del 2019, Mamma Mia! Ci risiamo del 2018 e l’originale Attack of the Killer Donuts del 2017. Grazie alla sua versatilità, è riuscita a spaziare tra generi diversi, dimostrando talento e professionalità in ogni progetto. Recentemente, Kassandra ha ampliato il suo repertorio con titoli come FolleMente, Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo, Heretic e Paddington in Perù, collaborando con registi e attori di fama internazionale.

La vita privata

Nonostante il suo lavoro la porti spesso sotto i riflettori, Kassandra Voyagis è una persona estremamente riservata. Poco si sa della sua vita sentimentale, e non è chiaro se sia sposata o abbia figli. Quel che è certo è il suo talento è composto da mille sfaccettature: parla fluentemente inglese – sia nella variante britannica che in quella americana – oltre a italiano e greco, una dote che le ha permesso di lavorare in produzioni internazionali con grande naturalezza. Con un bagaglio culturale e artistico ricco di esperienze, Kassandra Voyagis ha saputo costruire una carriera solida e variegata, mantenendo vivo il nome della sua famiglia nel panorama cinematografico.

A dare l’annuncio della scomparsa di Nadia Cassini è stata proprio lei tramite il profilo Instagram, in cui ha anche condiviso una delle loro rare foto insieme: “Riposa in Pace mamma il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio la nostra ultima foto insieme quest’estate. 18 marzo 2025 Reggio Calabria”. Intenso anche il ricordo dell’amico Lino Banfi, con il quale Nadia Cassini aveva più volte condiviso il set: “Ci sono rimasto malissimo. Si ascoltano a una certa età le notizie di amici che se ne vanno, ma questa mi ha toccato davvero molto. Eravamo rimasti molto legati, era una bravissima persona, aveva una grande bontà e una grande disponibilità. Ho dei ricordi bellissimi con lei, abbiamo fatto cinque, sei film insieme davvero fantastici”.