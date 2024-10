Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha mentito? “Dietro le quinte non si parla d’altro”

Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle

Le bugie hanno le gambe corte, soprattutto nel mondo dello spettacolo. A quanto pare Bianca Guaccero avrebbe di recente detto una bugia bella e buona sul suo percorso a Ballando con le Stelle, dove è una delle potenziali vincitrici. La conduttrice e attrice ha smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale con il suo insegnante e ballerino Giovanni Pernice ma la realtà dei fatti sarebbe ben diversa.

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme?

“Non c’è niente tra noi – ha dichiarato Bianca Guaccero in un’intervista al settimanale Chi – stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per Giovanni, che mi sta insegnando tantissimo in pochissimo tempo”. Ma la realtà sarebbe ben diversa. E chi vive quotidianamente la coppia a Ballando con le Stelle avrebbe già capito tutto.

“Dietro le quinte dello show non si parla d’altro: “Basta guardarli per capire che il flirt è già in atto” – ha assicurato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi – Vero? Falso? Una cosa è certa: si piacciono”. A quanto pare, “lui dice che lei è bellissima e questa non è certo una scoperta; di grande talento, pure questo è assodato; simpatica. E anche lei con lui non è che si risparmia in complimenti”. Insomma, il feeling c’è e sarebbe anche piuttosto evidente.

Probabile però che Bianca Guaccero abbia voluto mentire a tutti – in primis a se stessa – per paura. L’attrice è single da otto anni: tante delusioni d’amore l’hanno profondamente segnata. A partire dal divorzio con il regista Dario Acocella, padre della figlia Alice. Ballando con le Stelle potrebbe quindi rappresentare una svolta importante per l’artista pugliese, non solo lavorativamente parlando ma anche dal punto di vista sentimentale. Pernice è elegante, rassicurante, forte: perfetto per Bianca.

La vita privata di Bianca Guaccero e chi è Giovanni Pernice

Dal 2013 al 2017 Bianca Guaccero è stata sposata con il regista Dario Acocella, conosciuto sul set della fortunata fiction Rai Capri. Nel 2014 è nata la figlia della coppia Alice. Dopo la separazione l’attrice e conduttrice non ha più ritrovato l’amore anche se per un lungo periodo si è parlato di una presunta liaison con il cantante Fabrizio Moro. Bianca ha smentito pure i flirt con Stefano De Martino, Pierpaolo Pretelli e Gilles Rocca.

Da ragazzina la Guaccero ha amato l’ex calciatore Nicola Ventola: i due sono stati fidanzati dal 1996 al 2001 e sono rimasti grandi amici. Tanto che sono soliti scambiarsi pubblicamente messaggi e dediche: tra Bianca e Nicola è finito l’amore ma il loro legame è sempre stato unico e speciale. Ma non c’è mai stato alcun ritorno di fiamma, come insinuato invece da qualcuno.

Giovanni Pernice, classe 1990, è un ballerino professionista. È diventato noto grazie alla versione inglese di Ballando con le Stelle. Qui, però, è stato al centro di uno spiacevole episodio: è stato accusato di bullismo e condotta aggressiva nei confronti della sua allieva. È stato allontanato dal varietà e la BBC ha aperto un’indagine a riguardo. Alla fine Pernice è stato dichiarato innocente per mancanza di prove sufficienti.