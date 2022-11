“GF Vip 7”, la rivelazione di Spinalbese che “fa male” a Belen e Stefano De Martino

Il GF Vip 7 continua a stupire gli spettatori, e non solo. Tra rivelazioni e confessioni segrete, come quella che vede protagonisti una coppia “improbabile”, composta da Francesco Totti e Antonella Fiordelisi, c’è anche una dichiarazione di Antonino Spinalbese che sta facendo discutere e che potrebbe mettere nei guai Belen Rodriguez. Quest’ultima non era rimasta contenta del probabile ingresso del suo ex nella Casa più spiata d’Italia. E, con il senno del poi, forse non aveva tutti i torti.

GF Vip 7, la confessione di Antonino Spinalbese che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti più chiacchierati all’interno della Casa del GF Vip 7. Non poteva proprio andare in un altro modo: ex di Belen Rodriguez, tra i personaggi più di spicco della televisione italiana, Alfonso Signorini non ha perso tempo e lo ha voluto fortemente nel cast. Ci si aspettavano delle rivelazioni, e così è stato. Un particolare, infatti, è stato ripreso dai fan del reality show, ed è diventato subito virale.

Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, ha condiviso una storia importante con la conduttrice. Sebbene non abbia propriamente fatto il nome della sua ex, in occasione di una conversazione con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, ha fatto alcuni commenti che non sono passati inosservati. “Non diamo troppi riferimenti temporali”, ha detto Alberto ad Antonino, dopo aver “confermato” che la rottura era avvenuta a dicembre del 2021.

“Eh vabbè, amore mio. Sono problemi suoi, non miei. Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”, ha replicato Spinalbese. Ha inoltre ribadito più volte il mese di dicembre, ed è apparso piuttosto sicuro di sé. Perché le sue frasi hanno creato tanta curiosità? Il motivo è semplice: poco dopo aver chiuso con lui, Belen Rodriguez è stata avvistata con Stefano De Martino, il suo ex marito, con cui ha ripreso la storia d’amore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, quando sono tornati insieme?

Dopo quanto detto da Antonino Spinalbese – che non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, forse per timore di una diffida – naturalmente in molti non hanno potuto fare a meno di notare i riferimenti temporali delle storie della Rodriguez. A dicembre del 2021 si è lasciata con Spinalbese, e a cavallo tra la fine dell’anno e gli inizi di gennaio sono arrivate le prime indiscrezioni sul ritorno di fiamma con l’ex, Stefano De Martino. In seguito, per diverso tempo, nonostante le foto insieme, né Belen né Stefano hanno confermato di essere tornati insieme.

In arrivo un’altra diffida al GF Vip 7?

Dopo la diffida di Elettra Lamborghini, è probabile che potrebbe arrivarne un’altra. Belen Rodriguez non era rimasta elettrizzata all’idea di Spinalbese nel cast del GF Vip 7. C’è da dire che non si è parlato mai di tradimento. In ogni caso, non è da escludere un’eventuale contromossa della conduttrice de Le Iene.

Antonino Spinalbese si avvicina a Giaele De Donà

Nella Casa, intanto, Spinalbese è un vero e proprio rubacuori. C’è stato anche un bacio nella notte con Giaele De Donà, con cui ha costruito una vera e propria capanna dell’amore. “Con Ginevra mi preoccupavo per il suo fidanzato, con Giaele mi preoccupo per suo marito ed io non mi preoccupo mai per me stesso. Non mi posso preoccupare per tutti, sono single”, ha rivelato. Tuttavia, potrebbe anche frequentare Oriana Marzoli, la new entry. Una vita sentimentale da “playboy“, dobbiamo dirlo.