Stefano De Martino, vacanza romantica con la nuova fiamma: il dettaglio che non sfugge

Vacanza romantica per Stefano De Martino? Così parrebbe da Instagram, dove l’ex ballerino di Amici ha pubblicato un video a prima vista “innocente”, ma che nasconde un indizio. Il conduttore ha immortalato un panorama con il sottofondo della canzone di Rino Gaetano Sfiorivano le viole. Tra le note del brano però fa capolino la voce di una donna misteriosa che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Il video di Stefano De Martino e la voce di una donna misteriosa

Non è certo un mistero: Stefano De Martino sta trascorrendo la sua estate a Napoli, per sfuggire al caos mediatico della sua separazione (l’ennesima) con Belen Rodriguez e lasciarsi coccolare dall’affetto dei suoi cari.

In questi giorni i riflettori sono tutti puntati su di loro: mentre la showgirl argentina sembra mantenere un basso profilo, condividendo poco delle sue vacanze – se non qualche raro scatto con i suoi figli – De Martino non ha nessuna voglia di nascondersi, tanto da seminare indizi sulla sua nuova vita da (non proprio) single.

Proprio nelle ultime ore il conduttore ha pubblicato sul suo profilo un breve video in barca, con il sottofondo della canzone di Rino Gaetano Sfiorivano le viole. Fin qui niente di strano, se non fosse per la voce di una donna misteriosa che pronuncia le parole: “Dimmi amore”.

La ragazza in questione non viene mai inquadrata, ma la sua presenza nel filmato è evidente: è probabile che non si tratti di una semplice svista di De Martino, ma che la scelta di pubblicare la clip – e lasciarla tra i contenuti condivisi sul suo profilo – rappresenti una sorta di ripicca nei confronti di Belen.

Sull’identità della donna non si hanno notizie certe, ma potrebbe trattarsi – come ha anticipato Fabrizio Corona ai suoi fan sul suo canale Telegram – della nuova fiamma del conduttore. Da giorni infatti si rincorrono voci su un presunto flirt che l’ex ballerino starebbe vivendo dopo la separazione dalla moglie: stando a quanto riportato dall’ex re dei paparazzi si tratterebbe di Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella ed ex fidanzata di un personaggio famoso.

Pare che tra i due le cose procederebbero a gonfie vele e, stando a quanto hanno dichiarato amici di entrambi, sarebbero apparsi “sereni, come se nulla fosse successo nella vita sentimentale”.

Stefano De Martino, primo ospite di Belve

Al momento Stefano De Martino non si è sbilanciato sulla sua vita sentimentale, e non ci sono né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Si è parlato anche di un riavvicinamento a Emma Marrone: le indiscrezioni sono tante, ma quello che sembra sempre più chiaro è che la separazione con Belen è ormai un dato di fatto.

La verità sul rapporto tra lui e l’ex moglie potrebbe emergere finalmente durante l’ospitata a Belve, visto che l’ex volto di Amici sarà il primo ospite della stagione di Francesca Fagnani. La conduttrice manterrà certamente il suo piglio pungente e siamo certi che non mancheranno domande proprio sulla loro presunta separazione, con il tentativo di far chiarezza una volta per tutte.