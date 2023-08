Belen pronta a voltare pagina: “Potrebbe condurre due programmi”

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Sul futuro televisivo di Belen Rodriguez ultimamente se ne sono sentite proprio tante. La conduttrice ha lasciato ufficialmente Tu Sì Que Vales, poi è stata sostituita a Le Iene lasciando il posto a Veronica Gentili. Fin qui tutto chiaro, se non fosse per le voci sul suo destino. C’è chi ha insistito sulla sua intenzione di dedicarsi esclusivamente alla famiglia (e forse al nuovo amore), chi aveva parlato dell’approdo su un’altra rete. Adesso le ultime indiscrezioni parlano di un’altra storia: Belen sarebbe a un passo dal contratto con Sky.

Belen approda a Sky, l’indiscrezione

“La showgirl sarebbe ad un passo dalla firma di un contratto con Sky” e “potrebbe condurre due programmi”, recita la nuova indiscrezione pubblicata dal settimanale Vero. Belen Rodriguez sarebbe pronta, dunque, a voltare pagina dopo l’addio a Mediaset, che l’ha vista dapprima lasciare la conduzione di Tu Sì Que Vales, poi il timone de Le Iene che è passato nelle mani della giornalista Veronica Gentili.

Ovviamente sono soltanto voci e fanno eco alle precedenti, altrettanto incerte. Da una parte era stato Dagospia a parlare di una nuova avventura televisiva su Discovery di Warner Bros., seppur non menzionandola direttamente, e di una trasmissione che sarebbe stata “cucita su misura” appositamente per lei. Ma dall’altra, quasi immediatamente, Pipol TV aveva smentito questa succosa anticipazione spiegando che per Belen al momento l’unica reale priorità sarebbe la vita privata, con particolare riferimento alla famiglia.

La conduttrice, dal canto suo, non ha mai confermato né smentito le varie indiscrezioni e sui suoi profili social non ha lasciato trapelare neanche il minimo indizio sul suo possibile futuro professionale.

Belen, un nuovo amore dopo Stefano De Martino

Se l’incertezza impera sul futuro televisivo di Belen, non è da meno quella che aleggia sulla sua vita sentimentale. Sembra che il matrimonio con Stefano De Martino questa volta sia naufragato definitivamente, nonostante i ripetuti tentativi di recupero, ed è stata lei stessa a lasciare intendere di essere finalmente riuscita a superare un momento difficile. Per non parlare degli “indizi” sui presunti motivi della fine di questo amore: il video dei cervi con le corna in bella vista confermerebbero l’ipotesi di un tradimento da parte del conduttore.

Mamma Veronica Cozzani non è stata meno clemente nei confronti dell’ex genero, con parole sottili (ma non troppo) riferite chiaramente a un uomo “narcisista”. De Martino sembra ormai un capitolo superato nella famiglia Rodriguez – eccezion fatta per i momenti che continua a trascorrere con il figlio Santiago -, e il “clan” argentino avrebbe già conosciuto la nuova fiamma di Belen, Elio Lorenzoni.

Insieme all’imprenditore, che a quanto pare era una sua vecchia conoscenza, Belen ha trascorso buona parte delle vacanze estive proprio sull’Isola di Albarella, dove ha residenza la sua famiglia. E sì, con lui sembra che abbia ritrovato almeno per il momento la tanto agognata serenità. Lo dimostrano le ultime foto condivise da Belen su Instagram, che la ritraggono a cavallo insieme a un uomo misterioso di cui non mostra il volto, ma che in molti hanno identificato proprio con Lorenzoni.