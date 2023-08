Belen Rodriguez riabbraccia il figlio, ma De Martino rischia grosso e “scappa”

Belen Rodriguez ha riabbracciato il figlio Santiago dopo le vacanze di quest’ultimo con il papà, Stefano De Martino. Un momento di profonda dolcezza condiviso dalla showgirl sul proprio account Instagram. Ma il gossip, si sa, per il “miele” ha poco gusto. Infatti, a catturare lo sguardo di chi in queste settimane ha cercato in tutti i modi di capire quale possa essere la situazione della coppia, entrata, sembrerebbe, in una profonda crisi, ad essere interessante è tutt’altro. Più che le “presenze”, sono le “assenze” quelle che pesano nelle immagini condivise dalla modella argentina.

Belen e De Martino: il ritorno segna la crisi

Santiago e mamma Belen Rodriguez si sono stretti uno all’altra al ritorno del bambino dalle vacanze con il padre, Stefano De Martino, negli Stati Uniti, a New York. I due hanno passato alcuni giorni spensierati mentre qui, dall’altra parte dell’oceano si scatenava il gossip sulla coppia più chiacchierata di sempre (possiamo dirlo). Ad animare le calde giornate estive che abbiamo appena trascorso sono state le voci sulla separazione, l’ennesima, tra i due amati personaggi televisivi. Il momento più atteso era infatti quello del ritorno del piccolo Santiago tra le braccia della madre, della sorella e della nonna per festeggiare Ferragosto. Che posizione avrebbe preso De Martino? Non sono stati in pochi ad ipotizzare che il conduttore potesse ricomparire nelle foto insieme alla famiglia, ma così, naturalmente, non è stato. A mostrare il momento dell’incontro è stata proprio Belen condividendo su Instagram un video che li cattura mentre lei e il figlio si scambiano un lunghissimo abbraccio.

Poi la nonna, Veronica Cozzani, in auto, ha ripreso la figlia e il nipote in bicicletta. Il dolce filmato è stato pubblicato su entrambi i profili e mostra un momento spensierato. La nota “stonata”, ma piuttosto attesa? Con loro, che si trovano a Albarella, non c’è Stefano De Martino. Dalle storie che il ragazzo ha pubblicato sui propri social sembrerebbe trovarsi in Puglia. E non sono pochi i maligni che additano a una fuga in grande stile, lontano non solo dalla Rodriguez, ma anche da alcuni problemi lavorativi.

Questa separazione a molti continua a risultare sospetta e va ad alimentare le voci che danno i due già per separati da mesi. C’è anche chi però sostiene che si tratti solo di una messa in scena. Né Belen né Stefano hanno confermato o smentito la crisi, ma entrambi hanno pubblicato sui social dei messaggi più o meno subliminali: prima delle canzoni che sembrano condivise proprio con l’intento di catturare l’attenzione l’uno dell’altra e poi il video che ha fatto parlare per giorni di Rodriguez in cui i protagonisti sono sette cervi con delle grandi corna. Questo filmato ha suscitato molto scalpore perché da molti è stato interpretato come una conferma dei tradimenti di Stefano De Martino.

Stefano De Martino: “Carriera a rischio”

La situazione però sembra farsi particolarmente seria per Stefano De Martino, anche al di là del gossip che lo coinvolge. Il conduttore sarebbe infatti a rischio lavorativamente parlando. Come riporta Dagospia, sembrerebbe che la Rai stia pensando ad una sospensione del suo programma alla luce dei “comportamenti sgraditi dell’ex ballerino”, tra cui i tradimenti a Belen.

Il giornale di gossip ha inoltre riportato che la Rai non starebbe apprezzando questo comportamento, e che quindi starebbe pensando di estromettere De Martino come conduttore. “I continui tira e molla e i presunti flirt non starebbero piacendo molto”, ha riportato Dagospia, secondo cui i nuovi vertici Rai sarebbero piuttosto rigidi sulle regole di comportamento. Chiaramente si tratta solo di voci, anche perché al conduttore sono stati affidati numerosi programmi ed estrometterlo ora sarebbe sicuramente una decisione drastica.