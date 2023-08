“Belen Rodriguez in vacanza con Elio”: la prova contro le accuse a De Martino

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Niente da fare, il gossip dell’estate è tutto loro! Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno facendo impazzire i fan che sono alla ricerca di una conferma della chiusura della loro storia e degli eventuali motivi della rottura. Dopo alcune frecciate social lanciate dalla showgirl argentina e da sua madre, ora arriva un’indiscrezione che spazzerebbe via quanto detto fino ad ora e ribalterebbe il pensiero dei followers più accaniti dei due. Belen e De Martino si trovano infatti in vacanza, ma, naturalmente, non insieme. Lei si trova nella magica cornice del Parco Regionale del Delta del Po, sull’Isola di Albarella, dove si gode la compagnia dei figli Luna Marì e Santiago, appena tornato da un viaggio a New York con il padre, De Martino, per l’appunto. Il conduttore invece si trova in Puglia, da dove non manca di condividere sul proprio account Instagram foto di paesaggi e delizie della regione.

“Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno dunque godendo le reciproche, separate, vacanze: una sull’Isola di Albarella e l’altro in Puglia. Proprio durante quelle che dovrebbero essere delle settimane di pace e relax, si riaccende più forte che mai il gossip che vedrebbe la showgirl impegnata in un’altra relazione dopo la rottura con De Martino. La prima volta se n’è parlato addirittura il 19 luglio e il nuovo amore di Belen sarebbe di Elio Lorenzoni. Ma dopo quell’unico avvistamento pubblicato dal settimanale Chi, ricorda Today, più nulla era stato detto, o era riuscito a trapelare. Un uomo misterioso dunque, sulla cui nebbia nessun giornale ora era riuscito a fare breccia. Ora però cambia tutto. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha lanciato una vera e propria bomba. Ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram alcuni messaggi che le sono stati mandati in direct da un fan.

Sembra che una delle sue followers che lavora in Pronto Soccorso a Porto Viro (proprio nelle vicinanze del luogo di vacanza di Belen e famiglia) abbia avvistato in ospedale proprio Elio insieme a Belen. Come prova a dimostrazione dei fatti dovrebbero esserci delle foto, che però, per motivi di privacy, non sono state pubblicate. A confermare quanto detto rimangono solo le parole della Marzano, che conferma di aver visto le immagini e di aver riconosciuto i due. “Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni”, scrive l’utente che poi allega la foto, che è stata oscurata. Certo è che, ancora una volta, la vera conferma potrebbe arrivare solo dai diretti interessati, qualora fosse loro intenzione rendere pubblica la situazione. Ma se invece la segnalazione si rivelasse veritiera questo vorrebbe dire che i due hanno trascorso le vacanze insieme.

La crisi De Martino-Rodriguez tra frecciate e “tradimenti”

Questa separazione a molti continua a risultare sospetta e va ad alimentare le voci che danno i due già per separati da mesi. C’è anche chi però sostiene che si tratti solo di una messa in scena. Né Belen né Stefano hanno confermato o smentito la crisi, ma entrambi hanno pubblicato sui social dei messaggi più o meno subliminali: prima delle canzoni che sembrano condivise proprio con l’intento di catturare l’attenzione l’uno dell’altra e poi il video che ha fatto parlare per giorni di Rodriguez in cui i protagonisti sono sette cervi con delle grandi corna. Questo filmato ha suscitato molto scalpore perché da molti è stato interpretato come una conferma dei tradimenti di Stefano De Martino.