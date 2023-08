Belen e Stefano De Martino, la verità spifferata: “È una strategia”

Fonte: IPA La verità sulla crisi tra Belen e Stefano De Martino

Cosa sta accadendo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Si tratta indubbiamente del gossip dell’estate. Il pubblico non è mai stanco di aggiornamenti sulla loro storia, ormai particolarmente complessa, considerando gli svariati tira e molla.

Le vacanze separati hanno colto alla sprovvista un po’ tutti, ancor peggio di quelle programmate dai Ferragnez, che poi si sono ritrovati, allontanando per l’ennesima volta le voci di una crisi. Nel caso di Belen e Stefano, invece, pare proprio che i due non facciano altro che offrire indicazioni in merito a una possibile rottura, stavolta definitiva. E se le cose stessero diversamente?

La verità svelata dagli amici

Tutti sono a caccia del grande scoop per quanto riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ciò vale anche per l’ex storico di lei, Fabrizio Corona, che ha parlato di una storia d’amore ormai archiviata. Ulteriore conferma di come questa sia, a tutti gli effetti, la storia dell’estate per il gossip italiano, è data dalla rapidità con la quale certe teorie nascono e poi muoiono.

Per un periodo sembrava infatti che Belen avesse un nuovo amore. Erano apparsi degli scatti che la vedevano al fianco dell’imprenditore Elio Lorenzoni e, come se la conduttrice non potesse avesse conoscenze maschili, o addirittura amicizie, ecco che era diventato il nuovo amore della sua vita. Un concetto ripreso di recente da Sonia Bruganelli, che ha ironizzato sul bacio dato all’amico Giuseppe Scagliola: “Auguri nuovo uomo della mia vita”.

A provare a fare chiarezza in questo mare di annunci, post e ipotesi, è stato Alberto Dandolo. Sulle pagine di Oggi ha riportato le parole di persone vicine ai due conduttori. Tra loro non ci sarebbe alcuna crisi: “Persone a loro vicine parlano di un rapporto solido, lasciando intendere si tratti di una strategia”.

La strategia di Belen e Stefano De Martino

Ma in che senso le voci di tradimenti, ennesimi, da parte di Stefano De Martino, con annessa crisi con Belen, dovrebbero essere parte di una grande strategia mediatica? Riassumendo quanto avvenuto negli ultimi giorni, ogni post dell’argentina è stato interpretato come un segnale.

Il 28 luglio si era mostrata intenta a disegnare, aggiungendo nel post un hashtag molto particolare: “Il sesto senso delle donne”. Pioggia di commenti che ipotizzavano come avesse scoperto un nuovo caso di infedeltà da parte del suo compagno.

A ciò è seguita una mini gallery, che ha spinto molti ad analizzare ogni singolo scatto, individuando un presunto significato. Spicca il commento di una follower che ha voluto vedere in questa raccolta di immagini un vero e proprio sunto della storia naufragata tra i due, dagli albori a oggi.

L’ultimo aggiornamento, il più eclatante, è quello del filmato con i tanti cervi in una radura. Una vera e propria confessione, per molti, confermata ufficiosamente dalla storia nella quale la si vede accarezzarsi il capo.

Nel frattempo Stefano De Martino prosegue le proprie vacanze con il figlio Santiago, che ha portato negli Stati Uniti. Spettacoli e tanto divertimento, ma anche un video in barca che è diventato un caso. Sullo sfondo si sente la voce di una donna. Chiama qualcuno “amore” e di certo non si tratta di Belen. La fidanzata di un amico? Sarebbe la spiegazione più logica, ma non per gli amanti del gossip.

Torniamo però agli amici della coppia riportati da Oggi. Sarebbe tutta una strategia di mercato per rendersi più appetibili, restando sulla cresta dell’onda mediatica per l’intera estate. Come si dice? Non esiste cattiva pubblicità. In quest’ottica anche le corna vanno bene, soprattutto se alla fine ci sarà un bacio riconciliatore, che possa evidenziare la presa in giro ai danni dei media e non solo.

“Il tutto attuato dalla coppia per alzare le quotazioni di entrambi sul mercato TV. Belen infatti non sarà alla conduzione di Tu si que vales e Le Iene. Stessa cosa per De Martino, non confermato in tutti i format che lo hanno visto alla conduzione lo scorso anno”.