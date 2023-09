Belen Rodriguez, il weekend d’amore in montagna indigna: “Questi sono traumi”

Fonte: IPA Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Belen Rodriguez sta vivendo una nuova storia d’amore. La showgirl argentina ha passato un’estate un po’ turbolenta, visto che, poco prima della bella stagione sono cominciati i rumors sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. L’ex conduttrice de Le Iene si è trovata, così, al centro del gossip, viste le continue indiscrezioni sui presunti nuovi flirt della coppia. Il conduttore televisivo è stato paparazzato con una presunta nuova fidanzata e con la sua ex storica Emma Marrone. Mentre per quanto riguarda Belen Rodriguez, si è vociferato a lungo di una possibile nuova relazione con Elio Lorenzoni, un imprenditore e vecchia conoscenza della showgirl.

Agli sgoccioli dell’estate è arrivata la conferma del nuovo amore dell’argentina, ufficializzato dalla stessa conduttrice televisiva con dei teneri scatti condivisi su Instagram. Adesso, delle nuove foto postate da Belen Rodriguez hanno scatenato delle forti critiche.

Belen Rodriguez, weekend d’amore con Elio e Luna Marì

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono ufficialmente una coppia. A confermare ulteriormente l’intesa dei due innamorati è arrivato il bacio, beccato di recente dai paparazzi. Ma anche Stefano Di Martino è stato fotografato in compagnia della sua nuova presunta fiamma. Si tratta di Martina Trivelli, che è stata vista in compagnia del conduttore televisivo tra le strade di Milano.

Sembra, quindi, che sia Belen Rodriguez che l’ex marito abbiamo voltato pagina con dei nuovi compagni. La showgirl argentina, infatti, ha condiviso dei nuovi scatti e dei video di un weekend in montagna in compagnia sia del nuovo fidanzato che della figlia Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese.

Nel primo scatto della galleria si vede proprio un fantastico primo piano della piccola. Poi la showgirl mostra lo chalet da sogno, in cui si trovava, con una piscina immersa nella natura. Nelle foto successive appare Elio Lorenzoni in accappatoio con un cappellino da montagna in testa. Chiude la gallery, nuovamente, Luna Marì che fa delle facce buffe, mentre si trova al tavolo da pranzo.

“Questi sono traumi”: l’attacco dei fan

Belen Rodriguez ha passato un meraviglioso weekend in montagna con Elio Lorenzoni. A tenere compagnia alla coppia anche la piccola Luna Marì. Proprio la presenza della figlia della showgirl nella vacanza in montagna, ha indignato alcuni utenti di Instagram, che hanno lasciato dei pesanti commenti sotto il post dell’argentina.

Infatti, alcuni utenti del web si sono preoccupati per la bambina, convinti del fatto che Belen Rodriguez dovrebbe evitare di presentare diversi fidanzati a sua figlia: “Immagino i traumi di questi bambini a vederti dormire sempre con uomini diversi… mi dispiace ma non condivido per niente”, “Quanta confusione nella testa di questi bambini” e ancora “Vederla sempre con uomini diversi non e bello per i bambini.. tenerli un po’ fuori dalle tue frequentazioni non sarebbe male”.

Tra le diverse critiche, c’è anche chi sostiene che la conduttrice televisiva, convinti che certamente lei sappia cosa sia meglio per la sua bambina: “Quanta cattiveria!! Gente che addirittura parla di traumi, bah! Il vero trauma è quando i bambini vedono la loro mamma o il loro papà infelice. Vedere la mamma serena in questo caso non è altro che qualcosa di bello”.