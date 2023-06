“Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi”: il dettaglio su Instagram

Fonte: IPA Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono (di nuovo) in crisi? Non ci siamo dimenticate affatto di tutte le indiscrezioni delle ultime settimane: anzi, c’è da dire che la “crisi” è forse una componente stessa di questa relazione. Del resto, Belen e Stefano si sono lasciati a ripresi spesso, in un “tira e molla” continuo che, alla fine, li ha riportati insieme. Per sempre? Non ci è dato saperlo, ma una cosa possiamo dirla: non sono in crisi. Almeno non all’apparenza.

Stefano De Martino con la fede su Instagram

La loro relazione ha decisamente fatto sognare l’Italia intera. Una storia nata di nascosto, che ha portato alle nozze, alla nascita di Santiago, ma anche a una dolorosa separazione (più di una, in realtà). Quei tempi, però, sono passati, perché Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo insieme, e intendono restarci. Un amore, il loro, fatto di alti e bassi, e che spesso è stato tacciato di essere in crisi.

A condividere le indiscrezioni sulla presunta crisi sono stati per primi Amedeo Venza e Deianira Marzano. “C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen. L’ennesima crisi. Mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme”. Ma, in una story pubblicata su Instagram, De Martino si è mostrato con la fede al dito, simbolo del suo amore e dell’unione con Belen.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi

Non è nemmeno la prima volta, nel corso del 2023, che la coppia viene in qualche modo definita in crisi. Anzi. Già a febbraio si era a lungo discusso di una presunta crisi, poi smentita in prima persona da Stefano De Martino. Dopo l’indiscrezione, però, si è aggiunto un ulteriore dettaglio. “Oggi in aeroporto a Linate, Stefano ha chiamato Belen e le ha detto: ciao amore, sto per imbarcarmi”, ha fatto sapere una utente sui social a Deianira Marzano.

La scelta, poi, di Stefano e Belen di viversi lontano dal clamore dei social non gioca a loro favore. O almeno, ha un ruolo centrale nelle notizie in cui si parla di crisi. Non vedendoli insieme, nei post su Instagram o nelle stories, non c’è la certezza di una smentita o di una conferma. Più volte, tuttavia, è intervenuta Veronica Cozzani, la mamma della Rodriguez, per proteggere la loro storia. Perché del gossip, alla fine, ci si stanca in fretta.

Belen Rodriguez e la story sugli amori difficili su Instagram

Ad avere alimentato il dubbio sulla crisi – forse involontariamente – è stata la stessa Belen dopo aver condiviso una story su Instagram. Un libro, ovvero Gli amori difficili di Italo Calvino, una raccolta di quindici novelle dove la complessità dell’amore è il tema centrale. Tra silenzi social e frasi spezzate, Belen e Stefano, alla fine, stanno ancora insieme. Nulla lascia presagire, almeno per il momento, un loro addio. Stefano ha ancora la fede al dito e, in ogni caso, i periodi difficili capitano a tutti. Anche alle coppie vip. L’importante è superare i momenti più bui, per amarsi di nuovo e ancora.