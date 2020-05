I 60 di Fiorello, dai villaggi alla radio, alla tv. Il suo successo in foto

Rosario Tindaro Fiorello, in arte Fiorello, per gli amici Fiore. Partito giovanissimo dai villaggi vacanze Valtur nella sua Sicilia (è nato ad Augusta nel 1960), passato in radio a Milano negli anni da bere, gli ’80, e approdato nei primi ‘90 in tv, dove ha ottenuto un incredibile successo. Fiorello è senza dubbio uno dei personaggi più istrionici e versatili dello spettacolo: sa presentare, cantare, ballare, far ridere. Soprattutto sa improvvisare. Dote rara ai più, in lui naturale e innata, che l’ha portato dalle cucine dei villaggi Valtur ai palchi come capo animatore, da spalla di Amadeus e Baldini a Radio Dee Jay a primo conduttore di Viva Radio 2, dal Karaoke, che ha segnato un’epoca, a Sanremo. Fiorello è un talento naturale, un animale da palcoscenico, un uragano di energia e simpatia. Bravi come lui, inutile girarci intorno ne nasce uno ogni 100 anni, e per i suoi primi 60 anni riviviamo la sua vita, e carriera, in foto