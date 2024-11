Fonte: IPA Giorgio Mastrota

Era uno scoppiettante conduttore, uno dei volti che negli Anni ’90 erano freschi e oggi rappresentano i veterani della televisione italiana. Lui, però, in televisione ha smesso di andarci, diventando il “re delle televendite”. E di come sia avvenuto questo insolito passaggio, oggi Giorgio Mastrota parla con tutta sincerità. E molto c’è a che vedere con il divorzio da Natalia Estrada.

Come Giorgio Mastrota è approdato alle televendite

Giorgio Mastrota è stato tra gli ospiti della puntata di sabato 2 ottobre di Ciao Maschio, la trasmissione Rai condotta da Nunzia De Girolamo. Da poco compiuti i 60 anni e ormai libero di guardare al suo passato senza remore, Mastrota ha raccontato del momento in cui passò dalla prima serata alla televendita di prodotti casalinghi: “La verità è che c’è stato un periodo in cui non mi hanno fatto più fare altro, cioè negli Anni ‘90”.

“Io, solitamente, facevo le prime serate. – ha raccontato colui che è diventato il re delle televendite – E questo periodo ha coinciso, con la fine del rapporto con Natalia (Estrada, ndr). Da lì in poi non mi hanno chiesto più niente”. Così lui iniziò a costruirsi una carriera alternativa: “Proprio in quel momento le televendite entravano all’interno del gruppo, al di fuori dei programmi. E per me era un modo per rimanere ancorato ancorato a questo lavoro”.

Lavoro di cui Mastrota, oggi, va fiero: “In quel momento sì, l’ho vissuta come una diminutio. Ma adesso non la lascerei per nulla al mondo. Mi ha consentito di stare bene, anche economicamente, di vivere bene, di essere soddisfatto. Quindi è un punto importante nella mia vita. Però col senno di poi ho fatto bene”. Nonostante, ha rivelato lo stesso Giorgio, il maestro Mike Bongiorno si arrabbiasse parecchio quando sui giornali il suo allievo veniva definito, appunto, il “re delle televendite”.

La storia d’amore con Natalia Estrada

Quella tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada fu una delle storie più seguite dal gossip italiano degli Anni ’90. All’epoca lui era uno dei volti di punta di Fininvest, lei era una promettente giovane arrivata dalla Spagna per tentare la fortuna come showgirl. Si conobbero sul set di una trasmissione estiva. “C’era questa ragazza mora, spagnola, bellissima, era travolgente. Sono rimasto molto. E poi, molto simpatica, aperta” raccontò lui in seguito.

Tra i due è colpo di fulmine e pochi mesi dopo il primo incontro arrivano le nozze, celebrate nell’autunno del 1992 a Madrid, città natale di Natalia. Adorati dal pubblico, nel 1993 conducono assieme Il gioco delle coppie. Nel 1995 nasce Natalia Junior, la loro prima figlia, e i due se la godono optando per una lunga pausa dagli impegni professionali. L’anno dopo sarà solo Estrada a tornare in prima serata, mentre Mastrota inizia con le televendite.

È l’inizio della fine. Le riviste rosa parlano di una crisi profonda e si sperticano in illazioni su tradimenti reciproci. “Ho usato soltanto quel minimo di cautela, perché le mie scappatelle restassero segrete, a differenza di mia moglie” fu il duro commento del diretto interessato. Nel 1998 il divorzio, tra dissapori e ripicche. Malumori superati negli anni, per il bene della figlia, oggi Giorgio e Natalia mantengono rapporti pacifici e di affetto.