Natalia Paragoni si commuove su Instagram: “Ho passato un periodo tosto”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Natalia Paragoni

Natalia Paragoni si commuove su Instagram e svela di aver vissuto un periodo difficile. L’influencer e compagna di Andrea Zelletta ha sorpreso tutti pubblicando alcune Stories molto private in cui si confessa con gli occhi lucidi.

Natalia Paragoni commossa su Instagram

Da sempre legatissima ai suoi follower, Natalia Paragoni si è confidata in alcune Instagram Stories, parlando del periodo che sta vivendo. Tutto è partito da una domanda fatta da un fan: “Come stai?”, ha chiesto.

Natalia ha dunque deciso di rispondere con grande sincerità. “Come sto? Grazie per questa domanda, è sempre bello – ha detto -. Allora, sto bene. Ho passato un periodo un po’ complicato della mia vita, però tutto bene”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha svelato di aver trascorso un mese piuttosto complicato: “Diciamo che questo mesetto è stato tosto però ora posso dire che sto bene. Non del tutto, però sto bene, ecco. La risposta è questa”.

Natalia non ha aggiunto altri dettagli, spiegando che forse parlerà più avanti di quanto accaduto, ma solo se se la sentirà. “Non so quando ne parlerò, non so quando me la sentirò di parlarvene. Può darsi che non vorrò parlarne. Non lo so. Per ora preferisco così”, ha detto.

Natalia Paragoni: l’amore per Zelletta e le difficoltà dopo il parto

Influencer di successo, Natalia Paragoni è anche una donna coraggiosa che non ha mai avuto paura di parlare di temi delicati. Qualche tempo dopo la nascita della sua primogenita, Ginevra, avuta da Andrea Zelletta, aveva confessato di aver sofferto di depressione post partum.

“Il primo periodo della gravidanza ho avuto degli sfoghi, nausee parecchie – aveva confidato in un’intervista rilasciata nel podcast 1% Donna -. Ho avuto due cambiamenti in un periodo, io ero molto nervosa. Aprire l’armadio e non ti entra niente, io ero nel panico totale. Mi sentivo insicura in quel momento, non avevo la forza di dire vado, sono quella che sono. Dovevo essere leggera e invece quella leggerezza non c’era”.

Una situazione che era peggiorata dopo la nascita di Ginevra quando Natalia si era ritrovata spesso sola per via del lavoro di Zelletta come dj.

“Dopo che è nata Ginevra il mio lavoro era tranquillo, io ero sola. Non stavo bene. Mi sentivo meno sicura, con una bambina che mi guardava., non mi guardava, non sapevo cosa fare in quel momento – aveva spiegato -. Mia madre, mio padre, il mio ragazzo lavorava, faceva il dj in quel periodo, e io ero sola. Stavo a casa dei miei genitori, nel momento in cui lui non c’era io ero nel panico più totale. Avevo un rifiuto, non avevo proprio voglia di vederla, di sentirla, quel pianto mi faceva piangere. Ero stanca, mi faceva male tutto”.

Natalia aveva inoltre sottolineato l’importanza di aiutare le neo mamme ad affrontare il delicato periodo dopo il parto: “La mia è stata una cosa lieve, però sento delle esperienze peggiori – aveva spiegato la modella e influencer -. Viviamo in uno Stato che non aiuta per niente in questa cosa. Se ne parla poco e non c’è sostegno”