Daria Bignardi compie 60 anni

Daria Bignardi, nel giorno dedicato a San Valentino, festeggia il compleanno. La conduttrice, classe 1961, il 14 febbraio 2021 taglia il traguardo dei 60 anni ed è in splendida forma. Giornalista, scrittrice e conduttrice è un personaggio pubblico a tutto tondo, ha esordito in televisione in casa Rai nei primi anni ‘90 per poi iniziare a collaborare ben presto in Mediaset, dove ha condotto Tempi Moderni su Italia 1, un programma che ha fatto subito parlare di sé per i temi trattati.