Morta Kelly Preston, moglie di John Travolta: “Ha combattuto una lotta coraggiosa”

Kelly Preston, la moglie di John Travolta, si è spenta a soli 57 anni. Ad annunciarlo è stato proprio il divo di Hollywood che su Instagram ha pubblicato una foto dell’attrice accompagnata da un commovente messaggio. La star lottava da due anni contro un cancro al seno, lontana dai riflettori e sostenuta dall’affetto della sua famiglia.

“È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno – ha scritto il video di Grease, accanto allo scatto in cui la Preston sorride, bellissima -. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l’amore e il sostegno di tantissimi. Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri al MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che hanno aiutato, così come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati”.

Travolta ha poi affermato che si prenderà del tempo per superare la tragedia e stare accanto ai suoi figli che ora stanno soffrendo molto. “Mi prenderò un po’ di tempo per esserci per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentite per un po’ – ha confessato -. Ma sappiate che sentirò la vostra effusione d’amore nelle prossime settimane e nei prossimi mesi mentre guariamo”.

Tanti i commenti dei fan che hanno espresso la loro vicinanza al divo di Hollywood. “Straziante, possa la sua anima riposare in pace”, ha scritto qualcuno. “Invio tutta la forza e l’amore per te e la tua famiglia”, ha aggiunto un altro fan, mentre Mariah Carey ha aggiunto: “Invio tutto l’amore possibile a voi in questo momento difficile”.

Classe 1962, Kelly Preston era originaria di Honolulu e aveva esordito a soli 16 anni come modella, complice la sua grande bellezza. Nel 1983 aveva debuttato al cinema con Dieci minuti a mezzanotte. In seguito aveva recitato in numerosi film di successo come Christine – La macchina infernale di John Carpenter, I gemelli con Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger, ma anche Weekend senza il morto, Dal tramonto all’alba e Jerry Maguire, in cui aveva vestito i panni della fidanzata con Tom Cruise, Avery Bishop. Nel suo curriculum anche Innamorati cronici, Gioco d’amore, Battaglia per la Terra, Una ragazza e il suo sogno, L’ora della verità e Gotti – Il primo padrino.

Kelly e John si erano conosciuti nel 1987 sul set di Gli esperti americani e si erano sposati a Parigi nel 1991. Dal loro amore erano nati tre figli: Jett, Ella Bleu e Benjamin. Nel 2009 la coppia aveva affrontato una tragedia: il primogenito, che soffriva di autismo, era morto durante una vacanza con la famiglia alle Bahamas a soli 17 anni. Solo grazie alla forza del sentimento che li univa, la Preston e Travolta erano stati in grado di affrontare il dramma e spesso avevano ricordato, proprio su Instagram, il sorriso di Jett.