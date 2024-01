Fonte: IPA Ilaria Gallozzi, chi è la nuova Bonas di Avanti un Altro

Il 2024 si apre con le nuove e attesissime puntate di Avanti un Altro, il popolare game show condotto da Paolo Bonolis e dall’inseparabile amico Luca Laurenti, in onda come di consueto alle 18.45 prima del TG5 della sera. Questa 13esima edizione si preannuncia ricca di conferme ma anche di sorprese, a cominciare da una nuova Bonas pronta ad affiancare la veterana Paola Caruso: si tratta di Ilaria Gallozzi, volto già noto agli affezionati di Temptation Island.

Ilaria Gallozzi, da “tentatrice” a Bonas di Avanti un Altro

Come anticipato, per chi ha seguito le scorse edizioni di Temptation Island certamente non risulterà nuovo questo volto incorniciato da lunghi capelli castani e con due luminosi occhi verdi. Ilaria Gallozzi, nata a Sora in provincia di Frosinone, nel 2020 è stata una delle tentatrici del viaggio nei sentimenti ideato da Maria De Filippi, ritagliandosi un posto di rilievo grazie alla storia tra Antonio Martello e Annamaria Laino, che ha fatto vacillare non poco.

Temptation Island le ha donato molta popolarità, come spesso accade a concorrenti e tentatori – basti pensare al triangolo formato da Mirko, Perla e Greta che ha preso possesso del Grande Fratello -, e da allora ha cominciato a lavorare come modella, mettendo definitivamente da parte gli studi. La nuova carriera l’ha portata sulla passerella di numerosi concorsi di bellezza, tra cui Miss Ciociaria, nel quale si è guadagnata un posto in finale.

Adesso Ilaria è pronta per la suo nuova avventura televisiva in un ruolo che condividerà in questa edizione di Avanti un Altro con la veterana Paola Caruso, che torna nel game show di Paolo Bonolis dopo una lunga pausa e dopo aver affrontato un periodo molto difficile a causa dei problemi di salute del figlio.

Per quanto riguarda la vita privata, Ilaria Gallozzi dovrebbe essere fidanzata con Cristiano Michele Bertelli, completamente estraneo al mondo dello spettacolo. L’ultima foto condivisa sui social risale, però, al 2022 e chissà se nel frattempo qualcosa sia cambiato nel cuore della modella.

Avanti un Altro, cast e novità del 2024

Accantonata definitivamente Sophie Codegoni, a dividersi il ruolo di Bonas ad Avanti un Altro sono le splendide Paola Caruso e Ilaria Gallozzi. Ma non è l’unica novità dell’edizione 2024.

Tante le conferme, come la presenza immancabile di Luca Laurenti al fianco del conduttore Paolo Bonolis o la “capitana” del surreale salottino, Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Presenti anche l’inquietante Iettatore interpretato da Franco Pistoni e l’esuberante XXXL, tra gli altri.

E le novità? Si comincia dalla Hostess, il cui ruolo è stato affidato alla ballerina (ed ex allieva di Amici) Greta Cianfano, per proseguire con la nuova Bona Sorte: a prendere il posto di Francesca Brambilla è la modella Viviana Vizzini. Torna a grande richiesta il Bonus Daniel Nilsson che, però, dividerà il ruolo con un’altra new entry: l’ex idraulico e modello Andrea De Paoli, al suo debutto televisivo.

L’appuntamento con la prima puntata del 2024 di Avanti un Altro è martedì 2 gennaio alle 18.45 su Canale 5. A seguire le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì sempre allo stesso orario, prima del TG 5 della sera.