Alba Parietti, Leone d’Oro alla Carriera: i film più famosi

Fonte: IPA Alba Parietti alla Milano Fashion Week: una dea in micro dress. A 61 anni è bellissima

In attesa di ritrovare Alba Parietti in televisione, con lo show Non sono una signora, la conduttrice, attrice e showgirl è in procinto di ricevere il suo Leone d’Oro alla Carriera. In occasione del Gran Premio Internazionale di Venezia, previsto per il 31 marzo nella sede della Regione Veneto, verranno premiati diversi personaggi, proprio per l’apporto alla cultura, allo spettacolo, all’arte, allo sport, all’imprenditoria e molto altro. Oltre alla Parietti, riceveranno un Leone d’Oro anche Bruno Conti e Ciccio Graziani.

Alba Parietti, il Leone d’Oro alla Carriera: un prestigioso riconoscimento

La “faccia da mascalzona” – questo il soprannome che le diede Federico Fellini – sta per ricevere il suo Leone d’Oro alla Carriera, un riconoscimento concesso dalla Regione Veneto, e il cui evento si tiene venerdì 31 marzo 2023 nel Palazzo Grandi Stazioni. Il Gran Premio Internazionale di Venezia ha lo scopo di promuovere le eccellenze di ogni parte d’Italia, in diversi campi, dallo spettacolo allo sport.

“Un po’ me la tiro”, ha rivelato Alba Parietti a La Stampa in una intervista. Il Premio non va però confuso con il Leone d’Oro di Venezia: ciò non toglie che si premia la carriera della Parietti nella sua totalità, dai programmi televisivi fino ai film a cui ha preso parte. Ben quarant’anni di presenza nel mondo dello spettacolo, tra cinema e televisione, dove ha sempre cercato di dare il meglio di sé.

La carriera e i successi di Alba Parietti: dal cinema alla televisione

Una vita fatta di rincorse, di felicità e di successi. Qualche ostacolo sul suo cammino, ma affrontato a testa alta: la Parietti è sempre stata una forza della natura, sin dal suo debutto a teatro nel 1977. A 61 anni ha saputo costruirsi una identità ben precisa, ritrovando anche l’amore al fianco di Fabio Adami. Della sua carriera, del resto, va particolarmente fiera, soprattutto di un aspetto, rivelato nell’intervista.

“Di essere sempre stata fedele a me stessa. Non ho mai detto o fatto in tv qualcosa in cui non credessi. La mia carriera è dipesa anche da tanti incontri importanti e da molte persone che mi hanno dato delle opportunità ma queste mi sono state offerte solo in virtù della mia professionalità. Non per altro. Sono fiera quindi della mia dignità e onestà intellettuale“.

Il Leone d’Oro alla Carriera, anche se in questo caso non parliamo specificatamente di quello del cinema, è un’occasione per la Parietti di rimettersi in gioco. Del resto, è stata più in televisione che al cinema. Ma lei stessa ha svelato che potrebbe riservare una bella sorpresa. “Vengo dal teatro, ne ho fatto parecchio in passato, e poi, in fondo, la vita stessa è un grande palcoscenico dove recitiamo ogni giorno un ruolo diverso”.

La sua filmografia, tuttavia, ad oggi conta alcuni dei film più importanti: tra gli anni ’80 e gli anni ’90, ha preso parte a Italian Boys di Umberto Smaila, e ancora a Sapore di Mare di Carlo Vanzina, o Delitti e Profumi di Vittorio De Sisti. Nel 1991, il successo con Abbronzatissimi. L’ultima apparizione? In Tre Stelle, nel 1999, per la regia di Pier Francesco Pingitore, ma non dimentichiamo Paparazzi nel 1998 di Neri Parenti.