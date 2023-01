Alba Parietti sfoggia un look ringiovanito e chiarisce sulle nozze con Fabio Adami

Avevamo già avuto un assaggio a Verissimo delle presunte nozze di Alba Parietti e Fabio Adami. A 61 anni, la Parietti non è mai stata tanto bella e giovane: in qualche modo, ha ritrovato il suo baricentro, se stessa. E – in gran parte – deve proprio questo suo nuovo look ringiovanito all’amore con Adami. In una intervista, la coppia ha voluto chiarire il loro futuro: si sentono le campane a nozze in lontananza?

Alba Parietti e Fabio Adami si sposano? Le dichiarazioni della coppia

Già durante l’intervista a Verissimo, Alba Parietti aveva menzionato le nozze. “Lui ha alle spalle due matrimoni con donne eccezionali, conosco entrambe e ci vado d’accordo. Abbiamo un’età in cui il matrimonio è una bellissima festa, che sicuramente faremo”, aveva svelato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, profondamente emozionata.

In occasione dell’intervista al Corriere della Sera, Adami e la Parietti hanno fatto chiarezza sul presunto matrimonio. L’indiscrezione, infatti, circola da mesi. “Abbiamo un rapporto così importante che è come fossimo già sposati”, ha risposto Adami. La Parietti, invece, ha detto: “Magari faremo una festa di non matrimonio, come Berlusconi”, riferendosi alla festa di non-nozze tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi.

Alba Parietti ringiovanita grazie all’amore

61 anni, e non sentirli: il 2 luglio Alba Parietti soffierà su 62 candeline. Ma per lei il tempo sembra essersi immobilizzato. Non ha mai nascosto che deve in parte all’amore la sua ricetta vincente. Ma non solo, ovviamente: “Mangiare bene in modo equilibrato e fare un’attività fisica costante”. Il suo segreto è stare bene con se stessa.

Di lei, del resto, potremmo dire che ha fatto un “patto” per mantenersi tanto giovane. Ma la verità è che anche la genetica ha una sua valenza. Sì, il tempo si è fermato e, anzi, non la spaventano affatto gli anni: “Sto vivendo il momento più bello della mia vita, non tornerei mai ai 30 anni, quest’età me la sto godendo troppo”. E come possiamo darle torto?

Alba Parietti e Fabio Adami, i momenti difficili agli inizi della storia d’amore

Nonostante il grande amore, ci sono stati anche dei momenti difficili. Non deve essere semplice iniziare una storia con una persona che fa parte del mondo dello spettacolo: comprendere le dinamiche, la presenza dei paparazzi, l’interesse, il chiacchiericcio. Quando si parla di litigi, la Parietti ammette: “È successo poco, forse quattro volte in tutto. La prima: per il titolo di un giornale su di noi”.

A riguardo è intervenuto anche Fabio Adami: “Al lavoro mi avevano massacrato! Sono una persona riservatissima. Quando due mondi lontani come i nostri si incrociano, c’è bisogno di un punto di equilibro”. Ma non c’è stato solo questo come evento: dopo 20 giorni dal primo incontro, infatti, Adami ha sperimentato sulla propria pelle la presenza dei paparazzi.

“È stato un momento brutto, sono corsa dentro casa piangendo e sulle scale gli ho detto che non potevo promettergli che non sarebbe successo di nuovo. Se voleva chiudere lì, lo avrei capito”. Ma, alla fine, Adami l’ha abbracciata: tutto è bene quel che è finito bene. Con una grande voglia di far festa.