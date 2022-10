Alba Parietti, gonna di pelle e top in pizzo: il tempo si è fermato (ma c’è chi la critica)

Fonte: IPA Alba Parietti alla Milano Fashion Week: una dea in micro dress. A 61 anni è bellissima

Per Aba Parietti, il tempo si è letteralmente fermato. Una donna che ha saputo mettersi in gioco, che non ha mai ceduto di fronte agli ostacoli e che si è costruita uno spazio importante all’interno del mondo dello spettacolo. Nelle sue foto su Instagram, ha sempre sfoggiato una classe invidiabile, ma non solo: è incredibilmente in forma, ed è anche un’ispirazione per i suoi look.

Alba Parietti, il look su Instagram: gonna di pelle e top in pizzo

Alba Parietti ha compiuto 61 anni il 2 luglio: nonostante l’età che avanza, per lei le lancette del tempo non corrono così veloci. In qualche modo, anzi, è come se si fosse fermato. Ci aveva già conquistate con un look spaziale in occasione del party per i 50 anni del Jackie’O: un abito da red carpet, con addominali in vista. Per questa volta, invece, ha pubblicato una foto con un outfit all’ultimo grido: gonna di pelle e top-lingerie in pizzo.

Al look, la Parietti ha aggiunto anche una giacca nera lunga. L’acconciatura è in realtà una parrucca: capelli liscissimi, a cui si alternano delle ciocche viola scuro. Per il suo make-up, invece, ha optato per un trucco che mette in risalto gli occhi e le labbra: un vero splendore. “Non essere noiosa… sii solo folle e divertente”, ha scritto su Instagram, a corredo degli scatti. Il suo segreto di bellezza, del resto, è la felicità: è felice al fianco di Fabio Adami, come ha ammesso lei stessa. Icona sexy degli anni ’90, considera l’età solo un numero, e non un suo tratto identificativo.

Le critiche al look su Instagram

Nonostante la sua incredibile bellezza, Alba Parietti è stata criticata nel suo post su Instagram. Ci sono stati numerosi commenti di approvazione, ma anche giudizi troppo mirati: “Purtroppo vedo solo una povera donna ridicola in fase di trasformazione”, ha scritto qualcuno. O ancora: “Ti puoi stirare quanto vuoi, ma le vene del collo dicono la verità nonnina”. E c’è anche chi ha parlato dei filtri: “I filtri, Alba, i filtri”.

Ma lei non ha ceduto alle critiche – ed è giusto così – perché, del resto, sui social ci sono tanti commenti che possono ferire e intaccare la gioia che con tanta fatica ha saputo costruirsi. E, alla fine dei conti, ognuno è libero di vestirsi come meglio crede: l’importante è stare bene con se stessi.

La felicità di Alba Parietti con Fabio Adami

In un’intervista rilasciata a Leggo, Alba Parietti ha parlato della sua età – i 60 anni sono i nuovi 40 – e soprattutto del legame profondo con Fabio Adami. “Sto vivendo il momento più bello della mia vita, non tornerei mai ai 30 anni, quest’età me la sto godendo troppo”, ha confessato. Ed è effettivamente così: libera da ogni pensiero e costrizione, è una donna che ha vissuto, che ha lottato per le sue conquiste e per i traguardi sul lavoro. “Va bene così. La vita non si valuta in base agli anni. La felicità arriva e ti capita quando non te l’aspetti ed è successo anche a me e da lì nasce poi tutto. Anche quando pensi solo al peggio, la vita sa stupirti“.