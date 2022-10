Alba Parietti, look proibitivo (e addominali scolpiti) a 61 anni su Instagram

Fonte: IPA Alba Parietti alla Milano Fashion Week: una dea in micro dress. A 61 anni è bellissima

A 61 anni, Alba Parietti è ormai la classica donna che non possiamo non ammirare: per una serata importante con il suo Fabio, ha condiviso su Instagram delle foto mozzafiato. Il look è quasi proibitivo: lascia scoperto l’addome, mostrando i suoi addominali scolpiti. La conduttrice televisiva è una delle più seguite e apprezzate tutt’oggi, e i suoi segreti di bellezza sono ambitissimi.

Alba Parietti, la foto su Instagram: il look spaziale

Conduttrice, attrice e opinionista: Alba Parietti ha compiuto 61 anni il 2 luglio, e ha trovato l’amore in Fabio Adami. Spesso, infatti, ha condiviso proprio sul suo profilo Instagram delle foto e delle dediche di grande impatto: è felice, e lo sa, e questa felicità si riflette anche sul suo fisico.

Il concetto di invecchiamento negli ultimi anni si è molto ridimensionato. E la Parietti ne è un caso rappresentativo: c’è chi dice che “alla sua età” non dovrebbe vestirsi così, ma chi siamo noi (o gli altri) per giudicare? Per una serata celebrativa, il look scelto è firmato da Elisabetta Franchi, la stilista bolognese.

Un abito scollato, lungo, scoperto sulla pancia. Uno di quei look da red carpet che non si possono non invidiare, sfoggiato in occasione del party per i 50 anni del Jackie’O, tempio della mondanità romana e internazionale. Alba osa a 61 anni, e lo fa nel modo che la rende più felice. Un’acconciatura morbida – il suo taglio corto è il più chic per l’autunno – e il make-up sfumato sugli occhi, per rendere lo sguardo ancor più misterioso.

Una giacca a proteggersi contro il freddo, e al suo fianco c’è Fabio, ed è questo il suo segreto per rimanere in forma, come confessato da lei stessa sulle pagine del Messaggero. “Cercare di sentirsi più sereni. Rimuovere, per quanto possibile, gli stress. Stare all’aria aperta e godersi la vita. Mia madre diceva che non devi aspettarti che la felicità ti venga portata dagli altri, devi anche pensarci tu”.

Come si tiene in forma Alba Parietti: i segreti di bellezza

In questi casi ci si chiede sempre quali siano i segreti di bellezza: perché, sì, ci devono essere. Sacrifici, certo, una dieta equilibrata, sport o allenamento. La Parietti, che è stata anche un’icona sexy degli anni ’90, sfoggia un fisico invidiabile. Nata a Torino, il 2 luglio del 1961, quali sono i trucchi della sua silhouette perfetta?

Semplicemente mantenere una costanza negli allenamenti e nel regime alimentare da seguire. Ma non è una donna che si nega dei buoni piatti a tavola: la pasta, per esempio, la mangia spesso. “Non sono un tipo da dieta, non le ho mai fatte. Sono fortunata”, ha ammesso nel corso della sua intervista al Messaggero.

La Parietti ha una pelle di porcellana, e certamente usa delle creme specifiche per mantenersi giovane e per contrastare i segni del tempo che passa. Si allena con costanza, e lo mostra spesso su Instagram. “Non faccio nulla. Davvero. Un po’ di sport. Pratico un’ora e mezzo di nuoto al giorno, al mare, fatto bene, con impegno, ma soltanto d’estate”. D’inverno, invece, preferisce camminare. Ma è l’amore che la rende felice. E quando si è felici, si sa, tutto è un po’ più facile, sempre.