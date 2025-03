Tante le cause della fine del matrimonio tra Carlo e Diana, al netto di un reale sentimento iniziale: ecco cosa l'attuale Re non sopportava della giovanissima moglie

Di certi temi non si smette mai di parlare, è innegabile. Così come Meghan Markle continua a riempire le pagine dei tabloid, nonostante l’allontanamento sia ormai datato, Lady Diana non smetterà mai di fare notizia.

Di recente l’ex corrispondente reale Jane Moore, attualmente opinionista televisiva, è tornata sul tema del disastroso matrimonio con l’allora Principe Carlo. Alcuni aspetti sono ancora oggi poco noti ma decisamente interessanti.

Re Carlo, cosa odiava di Diana

Il matrimonio tra l’attuale Re Carlo e la compianta Lady Diana era stato offerto al mondo come un estratto da una fiaba, o qualcosa di simile. La verità era però ben altra e tutti hanno avuto modo di scoprirlo. La famosa intervista della madre di William e Harry, del resto, ha lasciato pochi dubbi sulla sua condizione quotidiana. Non a caso era stata soprannominata la “principessa triste”.

Una realtà molto complessa, che vedeva entrambi i coniugi decisamente infelici. Sappiamo dei sentimenti mai celati di Carlo per Camilla, oggi Regina consorte. Al tempo stesso, però, la sua ex non rappresentava l’unico ostacolo a delle nozze serene.

Jane Moore, ex corrispondente reale, ha svelato dei dettagli poco conosciuti sul rapporto tra i due. Una delle principali difficoltà per Carlo era il “carattere lunatico” di Diana. Parole pronunciate nel corso del programma Loose Women, che ha visto l’opinionista raccontare come la Principessa potesse passare da un atteggiamento socievole a uno decisamente freddo in pochi attimi, soprattutto se qualcosa non le piaceva.

Un’imprevedibilità emotiva che avrebbe allontanato Carlo. Il rapporto tra loro sarebbe stato poi aggravato anche dall’evidente differenza d’età. Al tempo infatti il Principe aveva 32 anni e la sua giovane consorte appena 20.

Le cause del divorzio

Alla base del divorzio, però, c’erano ovviamente i sentimenti per Camilla Parker Bowles. Lei è sempre stata una presenza controversa, in qualche modo coinvolta anche nella fase del matrimonio. Tutto ciò, insieme con l’attenzione mediatica, lo stringente protocollo e delle personalità ben differenti, rese la convivenza sempre più complessa.

Diana era però inizialmente innamorata di Carlo, in maniera onesta. Confessò di sentirsi la ragazza più fortunata del mondo nel corso di un’intervista al suo biografo, Andrew Morton. Credeva che il marito si sarebbe preso cura di lei. La realtà si è però rivelata ben diversa.

Una crisi alquanto repentina ha infatti portato alla separazione nel 1992, con il divorzio ufficializzato nel 1996, un anno prima della tragica morte di Diana a Parigi. La storica Marlene Koenig ha spiegato in passato come l’ex Principessa avesse poi accettato che Camilla fosse il vero amore di Carlo.

Inizialmente, però, un reale sentimento era stato provato da ambo le parti. Di questo Lady D. era consapevole e si era detta anche pronta a pubblicare le loro lettere d’amore. I due sono stati però soffocati da un matrimonio combinato, nato per esigenze istituzionali, che nessuno avrebbe mai dovuto celebrare.

A causa delle urgenze di corte, di fatto non c’era stato alcun corteggiamento. I due non avevano avuto modo di conoscersi pienamente prima delle nozze. Una relazione fondata su basi fragili, che è servita da lezione per le generazioni future. Basti pensare al lungo fidanzamento di William e Kate.