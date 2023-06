Che fine ha fatto Walter Nudo

Fonte: IPA Isola dei Famosi, belli e impossibili: i naufraghi che ci hanno fatto girare la testa

Bello e impossibile, per citare il celebre brano di Gianna Nannini. Walter Nudo è stato un idolo indiscusso del piccolo schermo, amato dalle donne e soprannominato “re dei reality”, lui che è stato tra i primi non solo a parteciparvi ma anche a uscirne vincitore. La sua carriera televisiva e da attore gli ha fruttato numerosi successi ma da qualche anno la vita del bel Walter è drasticamente cambiata.

La carriera da attore e la vittoria all’Isola dei Famosi

Classe 1970, Walter Nudo il 2 giugno 2023 compie 53 anni e ancora oggi resta uno dei personaggi televisivi più amati (e a tratti discussi) di sempre. Non possiamo negarlo: nonostante da tempo abbia abbandonato il piccolo schermo, la sua carriera resta una delle più seguite degli scorsi decenni e tutte ricordiamo con somma ammirazione il suo ammaliante fascino.

Sguardo profondo, fisico statuario e tratti mediterranei. Sebbene sia nato a Montreal (da genitori italiani), Walter Nudo incarna la bellezza nostrana per antonomasia: un uomo sportivo (è stato anche pugile professionista e tuttora pratica la boxe) e amante delle arti performative, che ha studiato recitazione sin da giovanissimo per intraprendere un fruttuoso percorso nel mondo dello spettacolo.

Dal 1995 è stato un continuo susseguirsi di esperienze di grande successo: Ragazzi della notte, Beautiful, Un posto al sole, Incantesimo, Carabinieri. Ha persino recitato al fianco di Sharon Stone nella serie Agent X del 2015. Nel frattempo – per l’esattezza siamo nel 2003 – partecipa con coraggio (e un pizzico di incoscienza) alla prima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura su Rai 2 (che tempi!) e trionfa entrando nella storia come primo vincitore in assoluto.

Se lo hanno soprannominato “re dei reality” c’è un motivo: ovunque Walter Nudo andasse riusciva a catalizzare l’attenzione di tutti, specialmente del pubblico che – non a caso – lo ha eletto vincitore del Grande Fratello VIP nel 2018. Tutti lo volevano e se lo contendevano perché l’attore ha sempre attratto, diviso, fatto discutere. Insomma, è il perfetto “magnete” per i telespettatori. Eppure a un certo punto è completamente sparito dalle scene.

Perché Walter Nudo ha lasciato la TV

Nel 2019 tutto è cambiato e la vita di Walter Nudo ha preso una piega inaspettata. Il destino talvolta è benevolo, ma può metterci a dura prova all’improvviso ed è proprio quanto accaduto all’attore, colpito da un malore che ha messo a rischio la sua vita. Due ischemie lo hanno costretto a subire un delicato intervento al cuore che ha richiesto una lunga fase di riabilitazione e ripresa. Ma a quel punto nulla sarebbe stato più uguale per l’attore.

Walter Nudo ha rischiato di morire e quella atroce consapevolezza ha cambiato per sempre la sua prospettiva. Se un tempo i riflettori erano la priorità in un certo senso, da quel momento l’unico reale obiettivo è stata la cura di sé, sia fisica che mentale. “Dico no alla tv che mi propongono – ha detto nel 2021 in una toccante intervista a Chi -. Non posso più far decidere agli altri cosa è giusto fare nella mia vita. Tonerei se potessi parlare dei temi da me proposti.(…) Molti credono che [la tv, ndr] garantisca una vita agiata per sempre, che non ci siano crolli e cadute. Beh, non è così. Ho provato il panico, la paura e la depressione. Mi sono ritrovato senza un euro e mi sono rialzato”.

La nuova vita tra social e mental coaching

La meditazione è stata una delle più grandi scoperte per Walter Nudo, nonché un mezzo per tornare a contatto con la parte più intima di sé e per riprendere in mano le redini della propria vita. Dopo l’intervento e la lunga ripresa, l’attore ha messo da parte set e riflettori dedicandosi a tempo pieno all’attività di mental coaching, mettendo a disposizione del prossimo tutto ciò che ha imparato dalla propria esperienza.

Oggi il suo obiettivo è aiutare gli altri a trovare la felicità perduta, mediante messaggi di gioia e speranza (su questo ha anche pubblicato il libro La vita accade per te. Un viaggio alla scoperta della felicità).

I social come Instagram e Tik Tok sono il mezzo con cui diffonde tali messaggi, ma non solo. Da sempre senza troppi peli sulla lingua (anche per questo lo amiamo), Walter Nudo si è ritrovato al centro di una bufera mediatica per via di un video nel quale criticava la nuova campagna pubblicitaria della Maison Valentino, giudicando inappropriati i modelli scelti che a suo dire rischiano di “confondere” i giovani a proposito di “cosa è maschile e cosa è femminile”. Dichiarazioni che in molti hanno recepito come totalmente anacronistiche rispetto al mondo in cui viviamo, anche Rosa Chemical che – paladino della fluidità di genere e dell’amore libero – lo ha definito ironicamente un “surgelato”.