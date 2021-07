Walter Nudo, perché ha lasciato la tv: “Il panico, la paura e la depressione”

editato in: da

Walter Nudo ha rilasciato una lunga e toccante intervista al magazine Chi, in cui ha parlato a cuore aperto degli ultimi anni e di come la sua vita sia profondamente cambiata. Il percorso dell’attore è emblematico e ci dimostra come le cose possano prendere strade inaspettate, quando le tue certezze crollano e, guardandoti allo specchio, ti chiedi: “Cosa sto facendo?”.

Tutti lo conosciamo per la sua carriera televisiva. Walter Nudo è stato uno dei volti più amati in Italia, diviso tra film, fiction e la partecipazione a numerosi programmi tra cui la prima edizione dell’Isola dei Famosi, andata in onda nel 2003 e nella quale ha trionfato come vincitore. C’è stato un periodo d’oro in cui gli show se lo contendevano per accaparrarselo come ospite, ma a un certo punto Walter è letteralmente sparito e per lui i riflettori sono diventati soltanto un miraggio.

Ha influito molto sulle sue decisioni il terribile episodio di due anni fa circa, quando fu colpito da un malore che ha messo a rischio la sua stessa vita. Da quel momento il percorso è stato difficile, le due ischemie lo hanno costretto a una delicata operazione al cuore e allora tutto è cambiato. Probabilmente un’esperienza del genere ti mette di fronte a te stesso, alle tue paure e alle tue certezze, ed è pronta a farti cambiare prospettiva.

È proprio quel che è successo a Walter Nudo, la cui vita ha preso pieghe inattese. Le sue parole nell’intervista rilasciata a Chi chiariscono bene il concetto: “Dico no alla tv che mi propongono. Non posso più far decidere agli altri cosa è giusto fare nella mia vita. Tonerei se potessi parlare dei temi da me proposti.(…) Molti credono che [la tv] garantisca una vita agiata per sempre, che non ci siano crolli e cadute. Beh, non è così. Ho provato il panico, la paura e la depressione. Mi sono ritrovato senza un euro e mi sono rialzato”.

Adesso ad appagarlo non sono i riflettori né la fama, Walter è più consapevole di se stesso e di ciò che può renderlo davvero felice. Non a caso si dedica a tempo pieno all’attività di mental coaching, nella quale coinvolge spesso i suoi follower di Instagram con messaggi di gioia e speranza. Tutto per aiutare chi, come lui, ha vissuto o sta ancora vivendo momenti difficili, attanagliati in paure e traumi che non gli consentono di andare avanti.

Walter Nudo ha voltato pagina, ha abbandonato le sue certezze per dedicarsi alla cura di sé. Ha anche pubblicato un libro in cui raccoglie le sue esperienze e con cui spera di dare una mano a chi, come lui, si è ritrovato in un tunnel senza uscita.