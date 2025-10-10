Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Le pagelle del 10 ottobre 2025 de La Volta Buona: chi si sposerà

Longevità nei sentimenti, ecco il tema cardine della puntata de La Volta Buona di venerdì 10 ottobre 2025. Caterina Balivo, grazie ai suoi ospiti, ha affrontato il tema della differenza d’età. Se ne discute spesso in relazione ai Vip: ma com’è vivere con una persona tanto più giovane o più grande di sé? Ecco alcune analisi da parte di diretti interessati.

Morena Zapparoli, l’amore con Funari. Voto: 7

Morena Zapparoli ha oggi un nuovo compagno ma il pubblico ha imparato a conoscerla per la sua relazione con Gianfranco Funari. Il suo ex marito aveva 36 anni più di lei e a Caterina Balivo ha raccontato alcuni dettagli di quel rapporto.

Un amore vero, fatto di genialità, garbo, dolcezza e soprattutto cura. Un esempio perfetto è dato dal fatto che lui si preoccupasse per il dopo. Non temeva la morte ma che lei restasse sola. L’ha dunque spinta a rifarsi una vita, a tornare ad amare.

“Non lo capivo e non volevo capirlo. Gli dicevo di pensare a vivere quanto più tempo possibile. A tre anni dalla sua morte, però, ho incontrato Antonio e ho capito che aveva ragione. Non siamo fatti per restare soli”.

Marco Pedrolin, un amore più giovane di 22 anni. Voto: 7

Marco Pedrolin e sua moglie Laura sono anagraficamente ben distanti. Quando lui aveva ormai terminato la leva militare, lei non era ancora nata. Oggi lui ha 68 anni e lei 46 e per loro la passione è scoppiata in Sardegna.

Lui l’ha corteggiata in maniera “pressante”, senza però spaventarla. Lei infatti ha spiegato d’aver capito dalla sua insistenza che l’interesse era reale. Ha così deciso di conoscerlo e ora, marito e moglie, incastrano gli equilibri delle rispettive quotidianità e, quando possibile, si godono un po’ di relax in barca.

I 5 tibetani di Antonella Elia

Molto emozionata, Antonella Elia si traveste da conduttrice e chiede al professor Berrino in collegamento se lui pratichi i 5 tibetani. La risposta è “sì”, corredata da un sorriso cordiale. La Elia è così esplosa di gioia, con la Balivo che, “contenta perché hai azzeccato la domanda”, le ha chiesto come gli altri di cosa si tratti.

A spiegare cosa sia è stata lei: “Beato lei che li pratica, io no. Sono cinque movimenti di yoga, molto basilari, che portano il corpo in una condizione che aiuta la longevità”. Berrino non scende nel dettaglio ma dà un consiglio a tutti: muovere le articolazioni e il corpo tutto per una vecchiaia più sana: “Il miglior regalo da poter fare ai propri figli è restare in salute e non diventare dementi, come la maggioranza degli ultranovantenni”.

Antonella Elia e Pietro, il matrimonio improbabile. Voto: 6

Il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane s’ha da fare? Sembra di sì ma i dubbi permangono. I due sono convinti di voler diventare moglie e marito ma ci sono stati dei problemi. Ecco le parole di lui: “Si farà ma ci sono stati degli ostacoli. Prima voleva sposarsi in Polinesia ad agosto ma servono 6 mesi per gli incartamenti. In Italia è ancora più complicato, considerando i tanti invitati”.

Caterina Balivo ha allora tentato di risolvere il tutto: “Fate come me, solo sposi, testimoni e pochi altri”. Pietro però ha chiaramente un’altra idea. Si definisce “signorino”, scherzando sul fatto di non essersi mai sposato, e non può far offendere i 2-300 parenti in attesa. Sarà dunque un grande matrimonio, questo è certo. Da capire se resterà nella loro fantasia o meno.

Antonella Elia ha poi fornito la sua attenta descrizione di queste nozze fantasmagoriche: “Su un’isola tropicale, tra palme, noci di cocco, i delfini e le balene. Noi ci diciamo sì sotto una palma ed entriamo in mare, nuotando con i delfini e le mante”.

Luana Ravegnini e il fascino per l’uomo maturo. Voto: 6

In passato tutti parlavano del suo grande amore con Claudio Lippi, che aveva 23 anni più di lei. Una relazione che fece discutere sia alla nascita che alla sua conclusione. In tanti diedero infatti per scontato che la giovane si fosse stancata del “vecchio”. E invece a interrompere quel rapporto fu proprio il presentatore.

Oggi è felice e sposata con un uomo più grande di lei di 26 anni, il che un po’ evidenzia un certo filo rosso nelle sue frequentazioni: “La più vecchia sono io. Sono quella sedentaria mentre lui è sempre in giro. È l’amore della mia vita”.

Francesco Panella, una vita tra le star. Voto: 10

Alcuni potrebbero conoscere Francesco Panella unicamente per il suo impegno televisivo. In realtà è un ben noto ristoratore, che porta in alto la bandiera italiana nel mondo. A New York c’è Feroce, suo ultimo progetto gastronomico, e nel corso degli anni ha avuto modo di incontrare numerose star di Hollywood.

Può dire di conoscere bene Madonna, che definisce “pazza dell’Italia”. Ogni compleanno deve festeggiarlo qui, ama la nostra cucina e i suoi gusti non sono poi così complessi. Ed ecco che la Balivo commenta: “Te la cavi con una cacio e pepe”.

Parlando di Richard Gere, invece, ha ricordato uno scherzo subito, che in realtà era una sorta di test dell’umanità. Impegnato con un documentario sui clochard, si era travestito in modo da essere irriconoscibile, presentandosi nel ristorante di Panella e chiedendo del cibo. Quando lui ha preparato qualcosa in cucina e offerto il tutto, l’attore si è svelato e il loro rapporto automaticamente si è rinsaldato. L’elenco è però ben lungo ed ecco appena altri due: