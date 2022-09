Palinsesti Rai e Mediaset: le trasmissioni che tornano in tv dal 5 settembre

Fonte: IPA 5 settembre 2022: i ritorni in tv

Con la fine dell’estate e l’imminente arrivo dell’autunno, fanno il loro ritorno anche i programmi televisivi che in piena stagione estiva sono andati in vacanza insieme ai loro conduttori, lasciando tutto fino alla nuova stagione fatta di grandi novità ma anche di vecchie certezze. Da lunedì 5 settembre, tutte le trasmissioni che tornano in televisione tra Rai e Mediaset.

Cosa vedere in tv dal 5 settembre

Nonostante ci sia ancora chi è ancorato alla spiaggia e alle vacanze, le trasmissioni televisive riprendono il loro posto sul piccolo schermo e come ogni anno tornano a fare compagnia agli spettatori affezionati.

A partire da lunedì 5 settembre, infatti, i canali Rai e Mediaset si riempiono nuovamente dei soliti e grandi successi. Si tratta di un giorno di numerose e importanti ripartenze, e il pubblico non vede l’ora di poter avere a che fare nuovamente con una routine. A partire da Barbara D’Urso fino a Serena Bortone, cosa prevedono i palinsesti a partire dal 5 settembre.

“Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone

La Rai dà il via alle danze a iniziare da Oggi è un altro giorno: la conduttrice Serena Bortone è pronta per tornare su Rai 1 dalle ore 14:00 alle 15:55, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Grandissime novità attendono la trasmissione che, giornalmente, ospita personaggi noti dello spettacolo ma dà anche spazio a nuove voci e a racconti di vita importanti: tra gli “affetti stabili” (così la conduttrice chiama i suoi ospiti fissi) ci saranno due new entry, Laura Freddi e Francesco Oppini). I primi due ospiti della nuova stagione saranno Paola Gassman e Ugo Pagliai, pronti a ricordare l’inimitabile attore e doppiatore Vittorio Gassman nel giorno del suo centenario.

“La vita in diretta” con Alberto Matano

Anche Alberto Matano è pronto per tornare in televisione dopo un’estate decisamente importante a livello personale. Superata la fase delle nozze con il marito Riccardo Mannino, dalle ore 17:05 del 5 settembre 2022, Matano torna con La Vita in Diretta che riapre i battenti dandosi il cambio con Estate in diretta; un po’ perché siamo in vista di elezioni (che si terranno il 25 settembre) e un po’ perché la concorrenza su Canale 5 li avrebbe anticipati, anche la Rai ha deciso di anticipare di qualche giorno e far tornare i suoi cavalli di battaglia all’attacco.

“Pomeriggio Cinque” con Barbara D’Urso

Nonostante sia stato detto tutto su di lei e sulla possibile assenza da Mediaset, Barbara D’Urso torna il 5 settembre su Canale 5 più forte di prima e pronta a stabilire altri record di ascolti. Con le sue interviste e i suoi momenti di approfondimento di cronaca, la conduttrice ha già il successo in mano, soprattutto dopo aver richiesto di andare in onda subito dopo la soap opera Terra Amara, che nell’ultimo periodo ha raggiunto record di ascolti.

“Mattino Cinque” con Federica Panicucci

Anche Federica Panicucci non vede l’ora di tornare all’opera ogni mattina dalle 8:40 alle 10:30, dal lunedì al venerdì, insieme a Francesco Vecchi con il talk show Mattino Cinque.

Tra gli altri programmi che riprendono il via il 5 settembre 2022, ci sono anche quelli che vanno in onda su La7 come Tagadà, condotto da Tiziana Panella alle 14.15, L’Aria che tira con Myrta Merlino e Otto e Mezzo con Lilli Gruber.