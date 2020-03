Amici 2020: chi è Valentin, ballerino di Maria De Filippi

editato in: da

Fra i concorrenti di Amici 2020 che hanno conquistato il pubblico c’è senza dubbio Valentin, ballerino talentuoso che fa concorrenza a Nicolai e Javier. Nome completo Valentin Alexandru Dimitru, arriva dalla Romania ed è esperto in ballo latino-americano.

Classe 1998, ha iniziato a danzare quando aveva appena 5 anni e da allora non si è più fermato. Ha studiato presso la High School of Choreography Floria Capsali di Bucarest dove, grazie al suo grande talento, si è fatto immediatamente notare. In seguito Valentin ha girato il mondo, collezionando trofei e riconoscimenti. Ha trionfato in Romania, diventando campione nella categoria 14-15 anni e in Grecia, mentre in Italia ha vinto nella sezione under 21.

Non a caso è entrato nella classifica dei 50 migliori ballerini di latino-americano nel mondo. Ad Amici 2020 ha dovuto fare i conti con Javier e Nicolai, apprezzati molto da Alessandra Celentano. Grazie al supporto di Timor Steffens e di Natalia Titova però è riuscito ad accedere alla fase serale del programma.

Sin dalla prima puntata, Valentin ha stregato Vanessa Incontrada con il suo talento, tanto che l’attrice ha voluto metterlo alla prova, con una sfida a tre in cui ha coinvolto anche Nicolai e Javier. Sempre silenzioso e mai sopra le righe, Valentin ha un ottimo rapporto con la sua famiglia. Ad Amici 2020 non ha legato in modo particolare con nessuno, come ha svelato lui stesso nel corso di una puntata. “Qui voglio stare da solo – ha raccontato -. A casa mia, invece, se mia sorella entra in camera mia per vedere la televisione con me, mi piace tantissimo. Se le persone che amo vengono da me, mi fa piacere. Qua però c’è una grande competizione. Non sento nessuno sincero. Forse solo Giulia e Nyv. Loro sono vere”.

Nell’ultimo periodo Valentin è finito al centro del gossip per via del suo rapporto con Francesca Tocca. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Chi infatti ci sarebbe lui dietro la crisi fra la ballerina professionista di Amici e la star di Ballando con le Stelle.