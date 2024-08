Fonte: IPA Re Carlo

Tanti i dubbi inerenti alle vacanze della Famiglia Reale quest’anno. Le diagnosi tumorali che hanno travolto la vita di Re Carlo e della Principessa Kate hanno reso il tutto molto incerto. La quiete della tenuta di Balmoral, però, ha convinto tutta l’ampia famiglia. È il luogo ideale per ritrovarsi.

Si prosegue la tradizione, dunque, considerando come William e Kate abbiano trascorso nella tenuta di Royal Deeside tutte le loro estati fin dal 2011, quando si sono sposati. Un luogo che i loro figli considerano una seconda casa. Un ambiente naturale, con 50.000 acri a loro diposizione, dove poter sperare di raggiungere uno stato di quiete mentale che da tempo manca. Ma quali sono le abitudini dei Royal?

L’estate di William e Kate

Un’estate fatta di quiete e routine. L’ideale dopo un anno decisamente probante sotto tanti punti di vista. Mentalmente e fisicamente Kate Middleton è stata duramente messa alla prova. È in corso il suo recupero e sembra che il peggio sia passato. Ora, ce lo si augura, non farà altro che dedicarsi a un po’ di attività rilassanti al fianco di suo marito e dei suoi adorati figli.

Sono soliti organizzare dei picnic, così da vivere un po’ dei momenti sereni all’aria aperta, creando dei momenti chiave nella memoria dei piccoli. Sappiamo che William si diletta al barbecue, preparando spesso pranzi o cene in riva al lago. Kate invece è diventata esperta nel preparare torte. Insieme, fanno un’ottima coppia anche dietro i fornelli.

Per quanto riguarda i piccoli di casa, invece, passeranno ore nelle scuderie e negli allevamenti, così come nei giardini. Apprenderanno come piantare fiori e coltivare ortaggi, così come in che modo pulire le stalle e prendersi cura degli animali. Proprio come Carlo aveva fatto da giovane.

Gli hobby di Carlo e Camilla

È tempo di vacanze anche per Re Carlo e la Regina Camilla. Non è stato un anno semplice e, in generale, gli ultimi anni sono stati colmi di eventi poco piacevoli. Dall’addio di Harry alla morte della Regina Elisabetta, fino alle condizioni di salute precaria, con la diagnosi di cancro.

Le condizioni di salute sembrano migliorare, per quante informazioni vengano lasciate trapelare, e attualmente il sovrano si gode un po’ di pace al Castello di Mey a Caithness. Si tratta della sua residenza scozzese preferita. L’ha raggiunta dopo aver partecipato ai Mey Highland Games a John O’Groats. A breve raggiungerà il resto della famiglia a Balmoral, ma non prima d’aver ricaricato le batterie in “solitudine”.

Raggiunta l’amata tenuta, così da ricongiungersi con William, Kate e i tre nipotini, il Re non rinuncerà di certo a uno dei suoi passatempi preferiti. Si tratta di un lungo percorso di trekking, da svolgere su base quotidiana, tra le montagne e i boschi della Scozia. A volte si cimenta da solo, altre volte invece in compagnia dei suoi cani.

Camilla preferisce invece delle vacanze totalmente all’insegna del relax. Ogni estate porta con sé decine di libri, che intende concludere per il Queen’s Reading Club.